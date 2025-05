Roland Garros, Sinner ingiocabile: travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Ascolta ora 00:00 00:00

Ogni superlativo assoluto, quest'oggi, è ben accetto per la gara di Jannik Sinner: eccezionale, ne scegliamo uno, per descrivere la perfezione con cui ha giocato l'intera gara contro il malcapitato Jiri Lehecka che ha superato con il punteggio di 6-0, 6-1, 6-2. Una gara perfetta, chissà cosa direbbe oggi il norvegese Ruud che aveva già definito la performance di Sinner agli Internazionali (con quel 6-0, 6-1) " la cosa più vicina alla perfezione che abbia mai visto ". Oggettivamente, il tennis di oggi del numero uno del mondo è stato da 10 e lode sotto ogni fondamentale: servizio, dritto, rovescio, smorzate, volee, qualsiasi cosa. Dal canto suo, però, l'avversario è stato tutt'altro che impeccabile e ci si sarebbe aspettata ben altra performance.

Le parole del vincitore

" Ho giocato veramente bene per due set e mezzo, ho fatto buoni servizi e volee, avevo già giocato diverse volte contro Jiri, ci conoscevamo un po'. Grazie al pubblico per esserci stato, atmosfera bellissima", ha dichiarato Jannik dopo la gara. " Questa mattina mi sono sentito bene, ero pronto fisicamente e sapevo di poter iniziare forte. Negli Slam è importante iniziare bene e dopo 20-25 minuti mi sentivo molto bene, il team mi ha dato le dritte tattiche giuste, ho cercato di seguirle", ha aggiunto. Alla domanda su cosa fai nei giorni di riposo, il numero uno ha spiegato " di dormire un po’ di più al mattino, ci alleniamo per un’oretta con grande concentrazione per prepararci alla gara successiva. Ogni avversario e ogni giorno è diverso, sono felice di essere al prossimo turno e alla seconda settimana del Roland Garros" .

Sinner ingiocabile, 6-0 il primo set

Il primo set si apre con il servizio di Sinner che sembra già in grado di far male, 1-0. Stupendo il 2-0 di Jannik che gioca in pressione e ottiene subito il break con un game impeccabile mentre Lehecka si è mostrato impreciso soprattutto al servizio. Per adesso l'azzurro è perfetto con servizio e dritto, 40-0 e punto successivo che vale il 3-0. Il tennista ceco è molto falloso, soprattutto con il dritto, Sinner continua a vincere praticamente tutti gli scambi e così arrivano tre nuove palle break che lo portano 4-0. Il servizio del numero uno al mondo è senza sbavature, il ceco fa fatica a rispondere e arriva così il 5-0 dopo essere stati per la prima volta in parità nel game. Un'altra stupenda risposta vincente con il dritto vale il primo set point per Jannik che ottiene "facilmente" strabiliando il pubblico per la sua perfezione dopo soltanto 22 minuti di gioco, 6-0.

Jannik eccellente, 6-1 il secondo set

Il secondo set vede l'azzurro al servizio, si ricomincia così come pochi minuti prima. Servizio impeccabile, preciso, potente e vario mettono in difficoltà l'avversario, 1-0. In maniera sempre più netta ed evidente, Sinner non dà punti di riferimento al suo avverario e si porta 2-0 che diventa 3-0 sul proprio turno di battuta. Sembra sempre di più una lotta impari, Lehecka totalmente senza difese di fronte all'altoatesino. Nonostante quattro errori al quarto game, il ceco sembra sempre più imbabolato e cede ancora il servizio, 4-0: in maniera ingiocabile quando serve, Sinner va sul 5-0 ma poi finalmente si rompe l'incatesimo, il pubblico in piedi per una standing ovation di incoraggiamento a Lehecka che agguanta il primo punto, 5-1. La gioia dura poco, Sinner chiude 6-1 dopo 54 minuti complessivi di gioco. Incredibile.

Sinner chiude alla perfezione

Il terzo set inizia con il ceco al servizio ma arriva subito il break con un'altra stoccata di dritto impressionante, Sinner non sbaglia davvero nulla e sale 1-0. Continuando ad assistere a una gara a senso unico, Jannik sale 40-0 annichilendo il povero avversario con 13 punti consecutivi ottenuti con il proprio servizio, 2-0. Il ceco accorcia le distanze, 2-1 ma poi arrivano altri punti tra ace e prime di servizio, 3-1 per l'azzurro che chiude agevolmente il quarto game.

Lehecka prova a rimanere attaccato al match con il 3-2 ma poi Sinner allunga sulla propria battuta (4-2) e si porta 5-2 prendendo l'ennesimo break al ceco. Arriva dunque il momento del congedo: 40-15 e due match point: finisce tra gli applausi,, dopo un'ora e 35 minuti di gioco.