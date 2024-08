Us Open, quando gioca Sinner e dove vedere la gara

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo tanta attesa, scattano lunedì 26 agosto gli Us Open di Flushing Meadows, New York, l'ultimo torneo del Grande Slam dell'anno dopo gli Australian Open, il Roland Garros e Wimbledon. Dopo il tanto parlare del caso Sinner risultato positivo al Clostebol per una minima e irrisoria contaminazione causata accidentalmente dall'ex massaggiatore, il numero uno del mondo è pronto a tornare in campo nella giornata di martedì 27 agosto dopo aver trionfato per la prima volta al Masters 1000 di Cincinnati la scorsa settimana.

I precedenti con McDonald

Il sorteggio del tabellone principale pone di fronte Jannik Sinner all'americano Mackenzie McDonald, attualmente in posizione numero 140 nel ranking Atp. I precedenti tra i due sono soltanto tre e con altrettante vittorie dell'altoatesino: la prima volta fu al Citi Open di Washington nel 2021 con la vittoria di Sinner in tre set; nel 2022 eccoli di fronte al terzo turno del Roland Garros con un 6-3 7-6 6-3 per Jannik e l'ultimo precedente risale al Paris Masters del 2023 quando al secondo turno l'azzurro si è imposto sempre in tre set.

Nell'unica conferenza stampa da quando è a New York, oltre a professare la propria innocenza e sottolineando di non aver fatto " nulla di male ", Sinner ha spiegato di essere pronto per il torneo pur non essendosi (per ovvie ragioni) avvicinato con la testa sgombra come avrebbe voluto ma che la vittoria di Cincinnati gli ha dato " una vera iniezione di fiducia, non vedo l’ora di giocare questo torneo ".

Quando gioca e dove vedere la gara

Come detto, Sinner non giocherà oggi ma domani, martedì 27 agosto: la gara contro McDonald non inizierà prima delle 19.30 ora di New York, quando cioè in Italia sarà l'1.30 della notte. La copertura televisiva sarà garantita interamente dai canali Sky Sport che hanno acquisito i diritti: i canali saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e anche i canali di Sky Sport 251 e 252. Le gare si potranno vedere anche su Sky Go e per gli abbonati a Now Tv.

Gli altri italiani in campo

Saranno ben quattro gli italiani che apriranno il torneo nella giornata odierna: Luca Naldi se la vedrà contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut mentre Matteo Berrettini se la vedrà contro Albert Ramos Vinolas. Debutto odierno anche per Lorenzo Musetti contro l'americano Reilly Opelka e infine Luciano Darderi se la vedrà con l'argentino Sebastian Baez.

Grazie alla recente vittoria di Lorenzo Sonego a Winston-Salem, l'Italia arriva agli Us Open con sette giocatori tra i primi 50 al

mondo nel singolare maschile: Sinner è il numero uno, poi Lorenzo Musetti numero 18, Flavio Cobolli è il numero 30, Matteo Arnaldi numero 35, Luciano Darderi numero 37, Matteo Berrettini numero 43 e Lorenzo Sonego numero 48.