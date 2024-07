Semifinale Wimbledon, Musetti-Djokovic 4-6 | Il secondo break di Djokovic vale il primo set

Ascolta ora 00:00 00:00

Sul Campo Centrale di Wimbledon, Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si sfidano nella seconda semifinale in programma all'All England Club per raggiungere nella finale in programma domenica Carlos Alcaraz, che ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 in quasi 3 ore. L'italiano è arrivato a questo match dopo aver battuto al quinto set l'americano Taylor Fritz nell'ultimo turno, mentre il serbo, che ha già vinto 7 volte il torneo, ha approfittato del ritiro dell'australiano Alex De Minaur ai quarti dopo aver travolto in tre set il danese Holger Rune agli ottavi.

Primo set

0-1 | Si parte subito con i vantaggi, nonostante il serbo abbia avuto il nastro a favore sul primo punto e abbia effettuato un passante delizioso di rovescio su una bella palla corta dell’italiano. Arriva anche il primo ace per Nole, nonostante la percentuale di prime sia al 50%.

1-1 | Musetti tiene il servizio riuscendo anche a piazzare un ace, per un totale di ben tre vincenti con la prima di servizio.

1-2 | Senza particolari affanni il secondo turno di servizio da parte del serbo che concede un solo 15 all’avversario e alza il numero di prime palle in campo, seppur dimostrando ancora qualche errore sugli smash.

2-2 | Grazie ad una ottima prima di servizio prima e ad un errore di Djokovic poi, Musetti pareggia il parziale dopo essersi fatto recuperare sul 30 pari dal serbo.

2-3 | Nonostante qualche problema sulla prima, il serbo resta avanti tenendo il servizio a 30. Il tema tattico del tennista di Belgrado sembra essere quello di spezzare il ritmo da fondo del toscano ricorrendo spesso alla palla corta.

2-4 | Il serbo strappa il servizio all’italiano dopo aver avuto a disposizione tre palle break. Due colpi magistrali di Djokovic gli consentono prima di passare avanti nel game per poi chiudere con una smorzata a rete da vero fuoriclasse e portarsi avanti nel primo set.

2-5| Djokovic consolida il break di vantaggio lasciando due soli punti all’avversario, fra cui un grande rovescio di risposta in slice. Il serbo sta cercando di attaccare spesso a rete, cercando di smorzare il ritmo di Musetti e le sue variazioni.

3-5 | Nonostante una partenza furibonda di Djokovic, il tennista toscano riesce a mettere in fila quattro punti e a tenere il servizio, allungando il set. L’impressione è che Musetti debba trovare il modo per spezzare il ritmo forsennato di Nole che sta cercando di imbrigliare lo schema tattico dell’italiano.

4-5 | Game clamoroso di Lorenzo Musetti che salva due set point, ottiene la prima palla break e con un dritto ad entrare rientra nel set recuperando il break di vantaggio. Per la prima volta in 44 minuti di gioco, l’italiano riesce ad imprimere il suo gioco e a costringere il serbo a tanti errori.

Secondo set

| Dopo il miracolo compiuto nel game precedente, Musetti, complice un doppio fallo – il primo del match – cede per la seconda volta il servizio, consegnando il primo set a Djokovic in 49 minuti. Rammarico visibile per l’italiano che dopo essere rientrato nel set si è lasciato sfuggire l’occasione di allungare il parziale fino ad un possibile tiebreak.