Serena Williams e il farmaco che la ha fatto perdere 14 kg: ecco di cosa si tratta

Serena Williams mostra orgogliosamente il proprio corpo dopo il trattamento seguito nell'ultimo periodo. L'ex tennista, che ha sempre avuto un rapporto complesso con il fisico, ha rivelato di essere migliorata grazie a un particolare farmaco. Stiamo parlando, ovviamente, di uno degli agonisti del recettore GLP-1 tanto discussi in questo periodo.

The Queen, una delle migliori tenniste di tutti i tempi, tanto sicura sul campo di tennis, aveva rivelato alcuni anni fa di essere precipitata in una profonda crisi dopo la prima gravidanza, avvenuta nel 2017. La nascita di Alexis Olympia Ohanian, non priva di complicazioni, l'ha profondamente segnata. " Non ero più riuscita a tornare al peso che volevo, qualunque cosa facessi. È frustrante, perché ho sempre lavorato duramente, mi allenavo, mangiavo sano, sapevo cosa dovevo fare, eppure non riuscivo a ottenere risultati ", aveva raccontato in un'intervista a People. Nel 2023 è nata la secondogenita, Adira River Ohanian, e allora la tennista ha deciso di seguire una terapia mirata, informandosi sui farmaci agonisti del recettore GLP-1.

Dei farmaci agonisti del recettore GLP-1 sappiamo che, fino a poco fa, venivano impiegati essenzialmente per trattare il diabete di tipo 2. Da qualche tempo, tuttavia, sono usati anche per aiutare a perdere peso. Serena Williams ha deciso di tentare, e in questo modo ha perso ben 14 kg. Ciò è possibile perché questi medicinali agiscono aumentando il senso di sazietà.