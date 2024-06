Sinner campione dell'erba di Halle: Hurkacz battuto in due set (e 2 tie-break)

Ascolta ora 00:00 00:00

Straordinario e impeccabile, il tie-break era stato un suo tallone d'acchile ma adesso ha spazzato anche questo ultimo dubbio: Jannik Sinner si laurea campione dell'erba di Halle vincendo in due set contro il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 7-6. Gara intensa, hanno prevalso ace e prime di servizio ma soprattutto i dettagli che, ancora una volta, sorridono al campione italiano sempre più numero uno del mondo. Gli mancava questa superficie, adesso la prima vittoria anche sull'erba e avversari di Wimbledon avvisati. Per l'azzurro è il tiotlo numero 14 della sua carriera, già il quarto in questo straordinario 2024 iniziato con il primo Slam a gennaio con la vittoria dell'Australian Open.

La vittoria di Sinner

Il primo set si gioca su ace e prime di servizio come era nelle attese: né Sinner né Hurkacz riescono a strappare il servizio, sei ace per l'azzuro e nove per il polacco con Sinner che mette in campo il 90% di prime palle (75% l'avversario). È così che si arriva inevitabilmente al tie-break che Jannik vince soffrendo nonostante essere stato avanti per 5-2 ma poi subisce il ritorno dell'avversario tant'é che sono necessari gli "straordinari" grazie a un grande recupero in difesa e un rovescio da urlo che hanno portato l'azzurro a servire per il set sul servizio, finisce 10-8.

Nel secondo set si ricomincia così come era iniziata la gara: grande equilibrio sui turni di servizio e nessuno dei due che cede quando serve. Si va così velocemente sul 2-2 con Hurkacz bravo a recuperare dallo 0-30. Dal canto suo, Sinner è bravissimo a tenere la battuta a zero sul quinto gale (3-2) ma il polacco è bravissimo a servire (anche più di 220 Km/h), ancora parità (3-3). Gli scambi a tratti si intensificano, ancora nessun break in questo incontro, 4-3 per l'azzurro e nuovo pareggio di Hurkacz che insegue (4-4). Una gara di altissima livello, Jannik tiene agevolmente il servizio ancora una volta (5-4) e nuovo pareggio. Al decimo game Sinner si assicura il tie-break, sale 6-5 e il polacco conferma il punto su battuta.

Match con un equilibrio incredibile che sfocia anche nel secondo tie-break: finalmente arriva la tanto attesa svolta con Jannik che brekka due volte l'avversario, sale 6-2 e ha ben quattro match point per diventare campione. L'erba di Halle parla italiano: Sinner chiude 7-2 e diventa campione.

JA-nnik The Champion @janniksin wins his first grass court title in Halle!#TerraWortmannOpen pic.twitter.com/jXwD7wTg1R — Tennis TV (@TennisTV) June 23, 2024

Le dichiarazioni di Jannik

Intervistato al termine dell'incontro, Sinner ha spiegato che si tratta di una " vittoria importantissima, è stata una partita dura, sapevo di dover servire bene. Magari capitano 23 punti importanti nel match e ho cercato di giocare meglio nei momenti che contano. È una bella sensazione la prima vittoria in un torneo sull'erba ". L'altoatesino ha spiegato il "segreto" della sua vittoria. " Ho servito nei momenti importanti un paio di seconde buone che potevano fare la differenza, questa è stata la chiave. Adesso una settimana di riposo dalle gare prima di tuffarsi nel torneo più importante al mondo sull'erba. " Ora c'è Wimbledon e non vedo l'ora, l'anno scorso ho giocato bene arrivando in semifinale. Sicuramente c'è un pò di differenza ma ci arrivo con più fiducia, ho una settimana per prepararmi ", ha sottolineato Sinner.