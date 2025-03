Sinner in campo ad Amburgo, dopo Roma rientro no stop

Ascolta ora 00:00 00:00

Necessità di giocare e di arricchire il calendario. Jannik Sinner, sospeso tre mesi dal circuito internazionale tennistico per la vicenda "Clostebol", ha inserito un altro torneo prima del Roland Garros (25 maggio-8 giugno). Il pusterese avrà bisogno di giocare e, vista la lontananza dai campi, non è detto che negli Internazionali d’Italia (7-18 maggio) si riescano a ottenere riscontri adeguati alle proprie esigenze.

Per questo, ieri, gli organizzatori dell’ATP500 di Amburgo hanno annunciato che il n.1 del mondo sarà al via dal 17 al 24 maggio. Chiaramente, se l’azzurro dovesse arrivare in fondo a Roma, potrebbe prendere decisioni diverse.

Una scelta cautelativa anche perché, secondo il regolamento, i tennisti nella top-30 hanno l'obbligo di presenza a un numero minimo di 5 ATP 500, di cui uno dopo lo US Open. Non adempiere a quest'obbligo si traduce in uno zero tra i tornei validi per i punti del ranking. Tutto, quindi, va considerato nel percorso.