Sinner da capogiro: quanto ha guadagnato nel 2023

Lo splendido 2023 di Jannik Sinner non si evince soltanto nei numeri sul campo: l'altoaesino e numero uno del tennis italiano ha scalato la classifica Atp raggiungendo uno storico quarto posto ed eguagliando, a soli 22 anni, il numero di trofei vinti da Adriano Panatta nell'era Open. Tutte le vittorie ottenute da gennaio a oggi, tra l'altro, gli hanno fruttato davvero un bel gruzzoletto di soldi che in soli dieci mesi ha superato i cinque milioni di euro.

I guadagni di Sinner

Un altro record sta anche qui: avendo vinto ben 56 gare, è l'italiano che ha guadagnato maggiormente, in titoli Atp, in un anno soltanto che, ricordiamo, non è ancora finito quanto a tornei (Masters di Parigi che sta per iniziare, successivamente gli Atp Finals di Torino). Calcolatrice alla mano, la cifra che ha intascato si aggira intorno ai 5,34 milioni di euro, quasi più del doppio di Matteo Berrettini che due anni fa si fermò a "soli" tre milioni di euro. Come si legge sul Report dell'Atp, il primo posto in questa classifica spetta ovviamente al numero del tennis mondiale, Novak Djokovic, nel 2023 ha già incassato più di 10,5 milioni di dollari, al secondo posto ecco Carlos Alcaraz con 9,6 milioni, terza posizione per il russo Daniil Medvedev con 8,09 milioni e quarto posto, come detto, per Sinner che al cambio ha guadagnato 5,66 milioni di dollari.

Sul documento, poi, si trovano anche gli incassi complessivi in carriera dei più grandi tennisti: Djokovic si trova già poco oltre i 175 milioni di dollari, al secondo posto ecco lo spagnolo Rafael Nadal con 134,64 milioni e Roger Federer, non più in attività, ad aver guadagnato 130,59 milioni. Al momento rimangono soltanto loro tre ad aver sfondato la quota dei cento milioni di euro come montepremi Atp.

"Pronto per vincere uno Slam"

" Credo sia pronto per vincere uno Slam, lo vedremo vincitore molto presto e forse anche è pronto per diventare il più forte giocatore del mondo. Questi ultimi tornei fanno ben sperare per il futuro di Jannik ": sono queste le dichiarazioni che Corrado Barazzutti ha riservato alla descrizione dell'ascesa di Jannik Sinner che è soltanto all'inizio ed è destinata a continuare. Dopo aver vinto anche l'Atp 500 di Vienna contro il russo Medvedev (due vittorie in poche settimane), il nostro Jannik è logicamente tra i favoriti del Master 1000 di Parigi-Bercy che inizia oggi con un doppio che lo vedrà protagonista assieme allo svizzero Wawrinka contro il duo composto da Djokovic e Kecmanovic.

Nel singolare, poi, c'è la concreta possibilità che andando avanti possa proprio incrociare il tennista serbo, l'unico tra i top player che non è ancora stato in grado di battere.