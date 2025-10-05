Sinner costretto al ritiro a Shanghai per crampi: ecco cosa è successo

Jannik Sinner fuori al terzo turno al MAsters 1000 di Shanghai, ritirandosi nel corso del terzo set contro l’olandese Griekspoor, che agli ottavi trova il monegasco Vacherot.L’azzurro risolve al tiebreak un primo parziale equilibrato, nel secondo cede 7-5 dopo essere stato a un passo dalla vittoria e nel terzo set, sul 2-2, accusa un problema di crampi, zoppicando vistosamente per diversi minuti prima di rassegnarsi e rinunciare.
Notizia in aggiornamento
