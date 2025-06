Sinner, ecco quando lo rivedremo in campo: le date da segnare

Ascolta ora 00:00 00:00

Archiviata la magnifica prestazione al Roland Garros, perché di questo si tratta, visto che Jannik Sinner ha raggiunto la finale senza perdere nemmeno un set e arrendendosi soltanto al super tie-break del quinto contro un avversario del valore di Carlos Alcaraz, il numero uno del mondo avrà soltanto pochi giorni per tirare il fiato e ricaricare le energie dal momento che dalla prossima settimana lo aspetta una nuova (e molto amata) superficie.

Quando (e dove) riparte Sinner

Mentre la stagione della terra rossa va in archivio, adesso è il turno dell'erba: l'azzurro tornerà il campo già il prossimo 16 giugno al torneo Atp 500 di Halle, in Germania, per provare a difendere la vittoria conquistata lo scorso anno contro il polacco Hurkacz e farsi trovare pronto all'appuntamento più importante, la "sacra" erba di Wimbledon (il terzo torneo Slam dell'anno) che prenderà il via il prossimo 30 giugno con le prime gare di qualificazioni mentre i migliori scenderanno in campo a partire dal fine settimana successivo. Almeno fino a Londra, Sinner non incrocerà Alcaraz che parteciperà, sempre dal 16 al 22 giugno, al Queen’s.

L'erba "alleata" di Jannik

C'è innanzitutto da vendicare la sconfitta dello scorso anno per mano di Daniil Medveved (quarti di finale) in una gara in cui Sinner si era sentito male e, di conseguenza, abbassato il livello del suo tennis con il malore accusato nel corso del terzo set. La superficie è una delle preferite del numero uno mondiale perché esalta il suo modo di giocare, dai servizi agli attacchi. Infatti, sull'erba la palla gira molto velocemente come piace all'altoatesino che rimane tra i maggiori candidati per vincere lo Slam. Il suo miglior risultato nel tempio del tennis è stata la semifinale persa nel 2023 contro Novak Djokovic.

Il tributo di Vagnozzi

Facendo un piccolo passo indietro, sono state sentite e significative le parole che ha tributato uno dei due coach di Sinner, Simone Vagnozzi, che lo ha ringraziato per il loro rapporto quotidiano facendogli una carezza per la sconfitta contro Alcaraz. " E ssere al tuo fianco non è solo un onore, ma una responsabilità che porto con fierezza. Questa storica partita ti renderà ancora più forte. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più ", ha scritto sui social. " Fa male. Ma sono queste le partite che ti forgiano, che definiscono chi sei.

Chi ti vive tutti i giorni sa cosa c'è dietro ogni colpo, ogni scatto, ogni salto, ogni pugno: una dedizione totale. Ieri hai mostrato al mondo non solo il tuo tennis, ma anche un cuore e una resilienza da numero uno. Il Paese è fiero di te, e io lo sono ancora di più".