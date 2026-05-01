Sinner-Fils, la sfida tra due pianeti diversi. E Alcaraz rischia uno stop di sei mesi

Mettete in campo due tennisti che nel 2026 sulla terra rossa hanno un filotto di nove vittorie e zero sconfitte per vedere l'effetto che fa. La semifinale di Madrid tra Jannik Sinner e Arthur Fils (ore 13) nasce da pianeti diversi, ma certe cifre rendono l'idea dell'attesa. Il numero uno del mondo si dice un po' stanchino, spero di riuscire a recuperare, ho giocato tanto nelle ultime settimane, il ventunenne francese arriva con la racchetta affilata dopo il ritorno da un infortunio: A me non piace perdere: lui è un grande campione, ma farò di tutto per fermare la sua striscia vincente. Sarà divertente. Purtroppo Jannik è l'unico italiano rimasto nel torneo, visto che Flavio Cobolli non è riuscito a ripetere l'impresa di Monaco di un paio di settimane fa: Zverev lo ha sconfitto 6-1, 6-4, e sarà lui dunque a sfidare la sorpresa tedesca Blockx nell'altra semifinale del Masters 1000 madrileno.

Intanto dalla Spagna arrivano notizie poco rassicuranti su Carlos Alcaraz: nulla filtra dai canali ufficiali del giocatore, ma alcuni esperti hanno analizzato il suo guaio al polso arrivando a pronosticare uno stop che potrebbe prolungarsi fino a sei mesi. L'infiammazione, insomma, sembra seria e necessita di molto riposo per guarire. Se così fosse Alcaraz rischierebbe di saltare quasi tutta la stagione. Tv: oggi alle 16 semifinale Sinner-Fils (Sky)