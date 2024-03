Sinner, in finale c'è Dimitrov: quando si gioca e dove vedere la gara

La marcia trionfale di Jannik Sinner verso la finalissima del Masters 1000 di Miami (per la terza volta in carriera, record assoluto per un Under 23) sarà pienamente compiuta se verrà abbattuto anche l'ultimo ostacolo, e che ostacolo: il bulgaro Grigor Dimitrov contenderà il trofeo e la possibilità che il numero uno del tennis italiano possa superare lo spagnolo Carlos Alcaraz in classifica balzando al secondo posto del ranking mondiale Atp, prima volta assoluta per un italiano e appuntamento da segnare sui libri di storia.

Dopo aver letteralmente asfaltato il russo Daniil Medvedev per 6-1 6-2, Sinner si ritroverà un Dimitrov mai così in forma che ha fatto sembrare Carlos Alcaraz un " bambino di 13 anni " come ha dichiarato lo spagnolo dopo la sconfitta per 6-2 6-4, giocando un tennis stellare che ha replicato nella semifinale delle scorse ore dove ha avuto la meglio contro il tedesco Alexander Zverev in tre set.

Chi è Dimitrov

Attualmente al 12° posto nel ranking, il bulgaro di 32 anni raggiunge la sua terza finale in un Atp Masters 1000 in carriera e la prima volta a Miami. Questo risultato gli garantirà di rientrare nella top ten dei tennisti mondiali per la prima volta dal novembre 2018: un anno prima (2017) aveva vinto le Atp Finals e il Cincinnati Open. Talento cristallino, ha vissuto una carriera altalenante ma adesso sembra aver ritrovato la via giusta, quantomeno diversa e più efficace. " Combatto le mie battaglie in questo momento. Corro la mia gara ", ha dichiarato Dimitrov " Penso che tutto ciò derivi dal lavoro che abbiamo svolto come squadra. Mi trovo su un percorso molto diverso nella mia vita, nella mia carriera: c'è molto lavoro che è stato fatto e non si vede perché dietro le quinte. Ho continuato a crederci, ho continuato a prosperare, ho continuato ad avere fiducia in me stesso... Questa è solo la ciliegina sulla torta ", racconta il bulgaro ai media ufficiali dell'Atp.

I precedenti

Quante altre volte si sono già incontrati Sinner e Dimitrov? I precedenti sono soltanto tre con due vittorie per l'italiano e una per il bulgaro. La prima volta si sono scontrati nel 2020. con Jannik ancora giovanissimo, agli Internazionali di Roma e la vittoria per Dimitrov in tre set 4-6 6-4 6-4. Per rivederli contro passeranno altri tre anni, nel 2023, proprio a Miami ma questa volta agli ottavi di finale con Sinner che si è imposto per 6-3 6-4. Terza e ultima volta ecco l'appuntamento con i China Open, quarti di finale, con l'azzurro a imporsi nuovamente con il punteggio di 6-4 3-6 6-2.

Quando e dove vedere l'incontro

L’attesissima finale tra Sinner e Dimitrov andrà in scena domani, domenica 31 marzo, all'Hard Rock Stadium di Miami: l'orario di inizio del match è previsto per le ore 21 italiane (saranno le 16 in Florida). Come accaduto per gli altri incontri di questo torneo, i diritti tv sono posseduti da Sky che farà vedere la gara sui canali Sky Sport 201 e 203.

Chi volesse vederla in streaming, sarà trasmessa da