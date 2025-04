Sinner ha una nuova fidanzata: chi è la modella russa Lara Leito

Ascolta ora 00:00 00:00

Chiusa la sua relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya, Jannik Sinner torna a mostrarsi in compagnia di una nuova ragazza, la modella Lara Leito, di sette anni più grande. Sarebbe proprio la Leito, 31enne russa ed ex compagna dell'attore premio Oscar Adrien Brody, la nuova fiamma del campione italiano.

Solo pochi giorni fa è divenuta ufficiale la notizia della rottura fra il numero uno del tennis e la Kalinskaya. Dopo mesi e mesi di rumors è arrivata l'ufficialità. La causa della separazione dei due, che sembravano molto uniti, sarebbe stata la dedizione al tennis di Jannik e il riavvicinamento fra Anna Kalinskaya e il suo ex Tomas Ferrari. A riprova di ciò, durante il march del primo turno al Mastrs 1000 di Madrid, che ha visto scendere in campo Kalinskaya, Sinner non ha fatto la sua comparsa sugli spalti.

Conclusa dunque la relazione fra i due tennisti, ecco dunque scatenarsi gli amanti dei gossip. Nessun ritorno di fiamma con la ex storica Maria Braccini, Jannik è stato paparazzato in compagnia di un'altra ragazza, Lara Leito. A fare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha sorpreso i due insieme. Stando a indiscrezioni, i due farebbero coppia già da un po'. Sinner e Leito sono stati visti abbracciarsi al termine di un allenamento a Monte-Carlo. Poi sarebbe stato colto anche un bacio mentre i due passeggiavano nel centro della città.

I "sospetti" sono nati durante uno degli allenamenti di Sinner a Monte-Carlo. Ad assistere alla preparazione c'era un nutrito gruppo di fan, fra i quali anche Lara Leito, che è stata scambiata come una dei seguaci del tennista. Poi però la Leito si è avvicinata ai collaboratori di Sinner, parlando con Darren Cahill. Questo ha fatto nascere qualche dubbio. Infine, Sinner ha raggiunto la ragazza e l'ha abbracciata con grande confidenza.

I due hanno poi raggiunto insieme il ristorante vicino. Dopo aver mangiato insieme, i due sono saliti a bordo della Audi RS6 ABT Legacy Edition di Sinner e si sono recati in centro, dove si sono baciati prima di salutarsi.