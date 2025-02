Ecco dove andrà ad allenarsi Sinner

Ascolta ora 00:00 00:00

Il periodo di riposo sta per finire: dopo l'abbraccio con i familiari e gli amici di Sesto Pustaria e una puntatina alla Fashion Week milanese, Jannik Sinner tornerà ad allenarsi (dal prossimo week-end) per farsi trovare pronto al primo appuntamento dopo la fine della squalifica sul caso clostebol, gli Internazionali di Tennis al Foro Italico previsti nelle prime due settimane di maggio. Intanto, il numero uno del mondo ha sciolto le riserve, si allenerà nella sua Montecarlo sui campi in terra rossa del Country Club.

Perché può allenarsi lì

Un piccolo passo indietro: secondo il regolamento internazionale della Wada (Agenzia mondiale antidoping) un atleta squalificato non può allenarsi in circoli e luoghi affiliati all'Atp, ala stesa Wada, all'Itia (Associazione internazionale per l'integrità nel tennis) e dello Slam. Oltre alla struttura, non può scambiare i suoi colpi con giocatori professionisti in attività. La premessa è importante per capire che Jannik potrà allenarsi al club monegasco perché non rientra in nessuno dei parametri sopra menzionati e, dunque, non infrangerà nessuna regola. Il club privato lo frequenta molto spesso essendo anche residente nel Principato di Monaco.

Cosa accadrà dopo la squalifica

La sua "base" per tutto il mese di marzo e i primi di aprile sarà quindi a due passi dall'Italia: definitivamente scartate le ipotesi che lo avrebbero portato ad allenarsi a Dubai o Miami. C'è da dire che soltanto durante la settimana del Masters 1000 di Montecarlo in programma dal 5 al 13 aprile con tutta probabilità dovrà sospendere i suoi allenamenti perché potrebbe essere utilizzato dall'Atp. Poco male, proprio il 13 aprile Sinner potrà tornare ad allenarsi ovunque e con chiunque vista la fine della sua squalifica. Secondo alcune indiscrezioni, in quella settimana potrà spostarsi a Marbella, in Spagna, sempre con il suo "cerchio magico" composto dagli allenatori (Vagnozzi di sicuro, da vedere se ci sarà pure Cahill), preparatore atletico (Marco Panichi) e fisioterapista (Ulises Badio).

"Tornerà più forte di prima"

Il riposo forzato conserità a Sinner di provare ancora a migliorare laddove ce ne fosse ancora bisogno. " Farà dei lavori a blocchi perché poi tre mesi così un tennista non l'ha mai avuto in vita, se non a causa di infortuni. Tre mesi così di pausa è una cosa assolutamente nuova, quindi credo che dalla prossima settimana lui riprenderà ad allenarsi ma farà almeno due settimane a secco senza tennis ", ha spiegato Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore tv intervistato dall'Adnkronos. Per quanto riguarda i metodi di allenamento, soprattutto all'inizia ipotizza molta palestra e lavoro fuori dal campo per poi alternare al tennis vero e proprio sul campo.

" Conoscendolo sarà alla ricerca di un miglioramento continuo, certo i margini di miglioramento sono quando

sei numero uno del mondo sono risicati, non è che ci sono degli spazi enormi, però si può sempre migliorare e lui sicuramente lo farà: al ritorno in campo servirà meglio rispetto a prima, poco ma sicuro", conclude.