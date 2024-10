Sinner-Machac, domani la semifinale a Shanghai: i precedenti e dove vedere la gara

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti si aspettavano di rivedere uno di fronte all'altro i protagonisti della gara epica che si è giocata a Pechino la scorsa settimana, ma ci sarà soltanto il nostro Jannik Sinner in semifinale del Masters 1000 di Shanghai: rimandata la sfida con Carlos Alcaraz, l'avversario di sabato 12 ottobre è il tennista ceco Tomas Machac, attuale numero 33 del ranking Atp, che si può considerare la rivelazione di questo tonro, sia per aver vinto a sorpresa contro lo spagnolo (7-6, 7-5) ma anche perché dall'altra parte del tabellone si sfideranno il serbo Novak Djokovic (numero 4 Atp) e l'americano Taylor Fritz (numero 7 Atp), due veterani del circuito e due top ten.

Quali sono i precedenti

L'avversario non va sottovalutato, mai, anche se c'è una importante differenza nel ranking e anche quando l'unico precedente sorride a Sinner: infatti, la prima e ultima volta che si sono affrontati con Machac risale a un altro prestigioso torneo sul cemento, quello del Masters 1000 di Miami quest'anno a marzo con la netta vittora dell'altoatesino che aveva chiuso la pratica in due set con il punteggio di 6-4 6-2. Il ceco, adesso, è sicuramente galvanizzato dalla semifinale giapponese e anche Alcaraz, intervistato al termine della sua gara, ha reso importanti complimenti al vincitore: " Mi sembrava di giocare contro un top 5, nemmeno top 10, no, top 5, il suo livello era così alto. Pensavo che mi avrebbe dato un'opportunità, una finestra, ma non l'ha fatto. Voglio dire, dal primo all'ultimo gioco, il suo livello era molto alto e la velocità della sua palla era incredibile ".

Le parole dei protagonisti

Al termine della sua gara Sinner non conosceva ancora chi avrebbe incontrato in semifinale ma l'obiettivo del numero uno mondiale è stato chiaro ugualmente. " Si può sempre migliorare ma va bene questo risultato, una semifinale in un Masters 1000, ma cercherò di andare avanti ". Differentemente, invece, Machac sapeva che avrebbe affrontato il nostro Jannik. " Cercerò di giocare a questo livello, vediamo cosa succederà ma, naturalmente, mi godrò la partita ", ha dichiarato il 23enne. " Giocherò proprio ora contro il numero 1 al mondo, sta giocando un tennis incredibile, soprattutto sui campi in cemento... Ma non vedo l'ora di affrontare la sfida, quindi mi divertirò ".

Orario e dove vederla in tv

Gli appassionati di tennis dovranno appuntare il promemoria per le 10.30 ora italiana (saranno le 16.

30 in Giappone): sarà quella l'ora X in cui scenderanno in campo Sinner e Machac, a seguire l'altra semifinale tra Djokovic e Fritz. Chi volesse seguire la gara in diretta tv dovrà essere abbonato ai canali di Sky e sintonizzarsi o su Sky Sport Uno o su Sky Sport Tennis. In streaming sarà possibile vedere la gara anche su Now Tv o Sky Go.