Sinner milionario: quanto può incassare se vince gli Atp Finals

Il perfetto Jannik Sinner di questi tempi sta inanellando record su record: oltre al quarto posto nel ranking Atp, che eguaglia un mito del tennis italiano, Adriano Panatta, il campione azzurro è riuscito a superare anche lui raggiungendo, per la prima volta nella storia del tennis italiano, le semifinali alle Atp Finals in corso a Torino. Oltre alle soddisfazioni sportive, però, l'altoatesino potrebbe incassare una cifra record se vincesse il torneo, pari a 4 milioni e 801mila dollari, l'equivalente di quasi 4,5 milioni di euro.

Gli incassi record

Come mostra la tabella pubblicata da Nitto Atp Finals, infatti, il montepremi del singolare di questa stagione è più che mai ricco: soltanto per la partecipazione, ogni protagonista ha intascato 325.500 dollari (298mila euro) che consiste nelle tre gare che si affrontano in ogni girone. Il primo match vale 162.750 dollari, il secondo 244.125 mila dollari e i tre arrivano alla somma appena descritta. Nel caso del nostro Sinner, poi, la vittoria nel girone grazie alle tre splendide vittorie contro Tsitsipas, Djokovic e Rune vale 390 mila dollari. Adesso viene il bello perché è da imbattuto che può vincere la cifra record di quasi cinque milioni di dollari.

L'eventuale vittoria in semifinale vale ben 1.105.000 dollari e la vittoria nella finalissima vale due milioni 201mila dollari. Insomma, soddisfazioni su soddisfazioni. Augurandogli che possa arrivare fino in fondo, come ci siamo occupati recentemente il 2023 del nostro campione è da incorniciare anche dal punto di vista economico: fino a ottobre 2023, Sinner ha incassato circa 5,34 milioni di euro frutto delle sue numerose vittorie ai tornei Atp e tutti gli altri traguardi raggiunti nel corso dell'anno come ben documentato nel Report Atp.

Quanto valgono (in punti) le Finals

Ma non è soltanto una questione economica, ovviamente: il quarto posto di Sinner nel ranking è frutto di 5.490 punti ma per continuare a scalare la classifica e raggiungere le vette più alte, gli Atp Finals aiutano in questo senso: 200 sono i punti già messi da parte per aver vinto nettamente il girone ma ben 400 punti sono in palio per la vittoria in semifinale e 500 per la vittoria in finale. E poi, così come per il discorso economico, vincere il torneo da imbattuto farebbe guadagnare a Sinner 1.500 punti che lo farebbero avvicinare, e di tanto, all'attuale terzo in classifica Daniil Medvedev. Sono ancora lontani, per il momento, Novak Djokovic al primo posto con 9.945 punti Atp e Carlos Alcaraz, secondo, con 8.455.