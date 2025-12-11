Sinner numero uno? Ecco quando può accadere

Anche se ancora manca un mese all'avvio della stagione tennistica 2026, la "rincorsa" di Jannik Sinner al primo posto del ranking Atp nei confronti del rivale Carlos Alcaraz ripartirà proprio dallo Slam degli Australian Open, a Melbourne, nonostante in quell'occasione, a livello matematico, Jannik non potrà tornare numero uno anche qualora dovesse vincere il torneo.

Quali sono i calcoli

Attualmente, senza tornei in corso, Alcaraz guida la classifica con 12.050 punti, 11.500 quelli di Sinner. Da campione uscente, in pratica, l'azzurro dovrà inizialmente lasciare i duemila punti conquistati lo scorso anno mentre Carlos difende soltanto 400 punti. Da questo punto di vista, dunque, Sinner potrà soltanto rimanere "vicino" in classifica al rivale ma non potrà certamente superarlo.

I veri conti si faranno, però, in primavera: l'anno scorso Jannik è stato costretto a star fermo per il caso Clostebol, Alcaraz ha giocato molti tornei (specialmente Masters 1000) dovendo così difendere, tra febbraio e aprile, 2.340 punti. Ecco quindi che Indian Wells, i Miami Open e gli altri tornei che si disputeranno in quella stagione potranno essere decisivi con il culmine del torneo di Montecarlo. Per ora si tratta soltanto di ipotesi, supposizioni, anche perché saranno fondamentali anche i tornei da 500 punti. Di sicuro, però, Sinner è chiamato a giocare molto di più del 2025 con maggiori possibilità di tornare numero uno del mondo prima dell'estate.

Sinner si allena con Halep

Per essere al top della forma fisica e mentale già ai nastri di partenza, Jannik Sinner sta proseguendo la preparazione in vista del 2026 a Dubai. Nelle ultime ore le telecamere lo hanno pizzicato allenarsi con Simona Halep, atleta che in passato è stata allenata proprio da Darren Cahill, uno dei due coach dell'altoatesino. Proprio Cahill ha pubblicato un breve video dell'allenamento sul suo profilo Instagram. "Una coppia di campioni ", si legge, accompagnando lo spezzone di uno scambio concluso da Sinner con una palla corta vincente. Cahill ha poi immportalato anche un altro momento della preparazione che dimostra il clima di serenità all'interno del team dove serietà e leggerezza riescono perfettamente a convivere.

Nella foto che ha postato sui profili social, infatti, si vedono Sinner e

i componenti dello staff mentre giocano una partitella a calcio sulla spiaggia. Divertimento e competizione non sono mancati: è questa la ricetta vincente dell'azzurro che punta a tornare in vetta al ranking Atp nel 2026.