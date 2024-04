Sinner pensa già a Montecarlo. Meloni: "Grazie per le emozioni che ci hai regalato"

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano. Dopo il trionfo a Miami, il campione altoatesino è il primo azzurro nella storia a raggiungere la seconda posizione del ranking mondiale, battendo il precedente primato di Nicola Pietrangeli, numero 3 nel 1959 e 1960, prima dell'Era Open.

Un day after dolcissimo per Jannik, raggiante dopo aver surclassato in finale un avversario in gran forma come Dimitrov: "Essere n.2 ovviamente ha un gran significato per me, ne sono felicissimo, ma la cosa più importante è la qualità delle performance che ho espresso qui, specialmente in semifinale e in finale".

Un traguardo, quello della seconda posizione, inatteso anche per lui. "Non avrei mai pensato di trovarmi in questa posizione, è una sensazione bellissima - ha sottolineato il 22enne - Se il primo gennaio mi avessero detto che avrei vissuto questo inizio di stagione, non lo avrei mai creduto. Mentirei se dicessi il contrario. La stagione è iniziata molto bene, è andata anche oltre le mie aspettative, ma vivo ogni torneo come una nuova opportunità e so che ho ancora molto da dimostrare. Ho la fortuna di lavorare con un gran team che mi supporta e mi sprona a fare sempre meglio. Sono felice della mia vita e della mia stagione, ho giocato molti match e ho vinto tre tornei prestigiosi, ma tra qualche giorno ricominceremo con gli allenamenti e ci saranno tanti altri tornei da affrontare".

Chi lo immagina pronto a stappare una bottiglia di champagne si deve ricredere subito. Jannik pensa già alla stagione sul rosso, che lo vedrà in campo, nel torneo di Montecarlo, in programma dal prossimo 6 aprile: "Non sono un ragazzo da grandi festeggiamenti, mi basta fare una cena tranquilla con il mio team (la serata l'ha passata a Downtown Miami, nel solito ristorante italiano che lo ha accolto nel corso delle due settimane del torneo, ndr). È stata una settimana speciale e ne sono contento ma domani si torna a casa e si comincia a preparare Montecarlo. Non c'è molto tempo".

Tutti pazzi per Sinner

Il giorno dopo il trionfo a Miami è subito scoppiata la Sinner-mania. Tantissimee le reazioni che celebrano l'impresa del tennista di San Candido. "Straordinario Jannik Sinner che vince nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami diventando il numero 2 del mondo. Grazie per le emozioni che ci hai regalato e per aver portato il Tricolore ancora più in alto. Auguri Campione!" le parole su Instagram, postando la foto del tennista, della Presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Applausi anche dal ministro dello Sport Andrea Abodi: "Caro Jannik Sinner è bellissimo vederti giocare, migliorare e, sempre più spesso, vincere, ma riempie il cuore ascoltare le tue parole, piene di umiltà, senso del rispetto e dei valori che ispirano il tuo percorso, di campione e di uomo. Questo vuol dire 'essere esempio' italiano" . "Super Sinner, domina a Miami ed entra nella storia. "Abbiamo un mattatore che si chiama Jannik Sinner. Sta battendo tutti i record, che non avevamo nemmeno sognato perché non pensavamo che sarebbe potuto succedere. Ma sta accadendo, e con una fretta che nessuno avrebbe potuto immaginare" scrive entusiasta il presidente federale Angelo Binaghi.