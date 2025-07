Sinner richiama Ferrara: il preparatore atletico licenziato dopo il caso Clostebol

Era stato allontanato per il caso Clostebol assieme al fisioterapista Giacomo Naldi ma adesso Jannik Sinner ha reinserito nel suo staff il preparatore atletico Umberto Ferrara: la scelta che ricade su uno dei professionisti più stimati dell'ambiente ha un effetto immediato con il numero uno del mondo in procinto di riprendere i suoi allenamenti a Montecarlo, dopo le meritate ferie, con l'obiettivo di preparasi ai tornei del Nord America (sul cemento).

La nota

" La decisione è stata presa in accordo con il team dirigenziale di Jannik, nell'ambito dei preparativi in corso per i prossimi tornei, tra cui il Cincinnati Open e gli Us Open. Umberto, prosegue la nota, ha svolto un ruolo importante nella crescita di Jannik fino ad oggi e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alle prestazioni ai massimi livelli": è questa la nota dell'area comunicazione di Jannik con cui è stato ufficializzato il rientro del 55enne preparatore atletico di Bologna.

Il ritorno di Ferrara

A meno di clamorosi colpi di scena, non c'è (e non ci sarà) il rientro del fisioterapista Giacomo Naldi che è rimasto, suo malgrado, coinvolto nella vicenda della contaminazione (è stato lui a massaggiare Sinner contaminato, a sua insaputa, perché aveva curato la ferita a un dito) dalla quale sono poi scaturiti i tre mesi di sospensione di Sinner fino al rientro a maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Umberto Ferrara era entrato, per la prima volta, nel "cerchio magico" del numero uno del mondo nel settembre 2022 fino alla spinosa vicenda che ne aveva sancito l'inevitabile allontanamento.

L'ultimo tassello: il fisioterapista

Dopo qualche mese, il preparatore atletico è entrato a far parte dello staff di Matteo Berrettini dal quale si è separato dopo la fine dell'ultima edizione degli Internazionali d'Italia quanto il tennista romano ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio. A questo punto, è molto probabile che nelle prossime ore o giorni verrà annunciato anche il nuovo fisioterapista del team, l'unico tassello che a questo punto manca dopo il licenziamento, prima di Wimbledon, di Ulises Badio (fisioterapista) e Marco Panichi (preparatore atletico). Proprio quest'ultimo, negli ultimi giorni, è entrato a far parte del team di Holger Rune, il talento danese di 22 anni che attualmente è il numero 8 del ranking Atp.

Il pensiero di Bertolucci

Il ritorno di Umberto Ferrara come preparatore atletico di Jannik Sinner "c i sta, assolutamente. Lui aveva sempre detto che si era trovato benissimo e che lo stimava in maniera totale per quanto riguarda il suo lavoro. Poi è successo quello che è successo e quindi il filo, il legame non si è mai sciolto e quando c'è stata come adesso l'opportunità, che entrambi erano liberi, è giusto che lui abbia fatto questa scelta ". Lo ha dichiarato Paolo Bertolucci all'Adnkronos. " Solo lui sa come lavorano questi preparatori e solo lui sa i benefici che gli può dare uno e gli può dare l'altro. Niente di clamoroso, assolutamente ".