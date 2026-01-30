Sinner, una sconfitta ancora più amara: perché Laila era assente

"Perdere così fa male" sono state le prime parole di Jannik Sinner, dopo la sconfitta in cinque set in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Un match con tantissime emozioni, dall'epilogo triste per i colori azzurri, che lancia ancor più nella leggenda il 38enne serbo. Ma soprattutto ahinoi vieta al tennista italiano la possibilità di vincere per la terza volta consecutiva a Melbourne, privando tifosi e appassionati dell'ennesima finale contro Alcaraz, che sembrava già scritta.

Ai più attenti non è passata inosservata, l'assenza della fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, che nelle stesse ore si trovava in Danimarca, nella sua città natale, impegnata con le sfilate della Copenaghen Fashion Week. Tra una sfilata per il marchio OpéraSport e un front row per il brand Airborne, la modella danese non ha potuto sostenere Jannik agli Australian Open. Un'assenza, che si è subito notata perché negli ultimi mesi Laila è sempre stata presente durante i match più importanti della sua dolce metà, facendo un po' da talismano.

La loro storia è cominciata nel 2025. Tutto ha avuto inizio a Copenaghen, dove Laila è nata. La visita di Jannik in Danimarca, per quanto riservata, non passò inosservata. Ai tornei la modella è comparsa diverse volte quest’anno ed era stata intravista anche al Roland Garros e a Wimbledon. Poi dopo settimane di rumours, il loro legame è diventato ufficiale. Il 27 ottobre scorso, dopo la vittoria del torneo di Vienna, nel suo discorso Sinner aveva ringraziato mamma Siglinde e papà Hanspeter, ma anche lei, Laila - per la prima volta seduta di fianco ai genitori del tennista - definendola "la sua fidanzata". Poi a novembre, alla fine di un match delle ATP Finals, Sinner le aveva mostrato il polsino che creava la forma di cuore. Sempre a Torino al termine della finale vinta contro Alcaraz, è stato il momento di Laila di scendere in campo: la modella era corsa ad abbracciare il tennista insieme con il loro cagnolino Snoopy.

Ma cosa si sa di Leila Hasanovic? Dopo i flirt con il calciatore danese Jonas Wind, è stata legata per circa tre anni con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1. Proprio come Sinner, è abituata alla competizione. Nel 2019 rappresentò la Danimarca a Miss Universo facendosi strada fino alla finale. Il resto è arrivato in rapida successione: Laila ha creato blog e canali Youtube dedicati ai tutorial make-up, attirando brand come Armani e Prada.

Sui suoi profili social, qualche tempo fa, è comparsa anche una call to action a tutti i followers, riguardante l’importanza di piantare alberi: Laila era appena diventata ambasciatrice di CO2 Living. Ora toccherà a lei consolare Jannik dall'amarissima eliminazione agli Australian Open.