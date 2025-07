Sinner, senza staff e infortunato a Wimbledon: salta l'allenamento del pomeriggio

Arrivano segnali poco incoraggianti per Jannik Sinner, dopo i problemi al gomito avvertiti durante il match degli ottavi di finali di Wimbledon, vinto grazie al ritiro del bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero uno al mondo ha cancellato l'allenamento previsto per le 16 inglesi (le 17 italiane), dopo che aveva prenotato il campo di Aorangi Park in tarda mattinata. Sempre stammattina aveva svolto la risognanza magnetica per indagare sui danni della caduta che gli aveva provocato dolore al gomito.

"Non sono preoccupatissimo - aveva commentato ieri l'azzurro -, ma spesso in queste situazioni tendo a essere più positivo del dovuto. Vedremo". Dopo la caduta durante il primo game della partita, il tennista altoatesino aveva confermato di aver avvertito molto dolore al servizio (ma soprattutto sui dritti) nonostante l'assunzione di tre pastiglie che avevano attenuato il fastidio. Dopo l'esito degli esami se ne saprà di più sulle condizioni dell'azzurro, che nella conferenza stampa post match aveva spiegato: "Se non avrò problemi tirerò qualche palla".

Insomma una situazione che lascia ancora tutti col fiato sospeso, non sapendo ancora se potrà scendere in campo domani. Anche perché come noto, Sinner ha scelto di interrompere il rapporto di lavoro con il preparatore atletico Marco Panichi e con il fisoterapista Ulises Badio, dopo la sconfitta al Roland Garros. Allora chi si occuperà del gomito di Jannik? In conferenza stampa quando gli è stato chiesto, come farà ad ovviare all'assenza di un proprio team medical, l'azzurro ha risposto: "Non sarà un grosso problema, qui ci sono ottimi medici e fisioterapisti". In verità, non è la prima volta che Sinner si presenta ai tornei senza lo staff personale, era già successo in altre occasioni e sempre si era affidato agli specialisti della Fitp che seguono sempre i giocatori azzurri negli Slam. La speranza ovviamente è che i risultati degli esami diano risposte positive.

Intanto il quarto di finale di domani tra Sinner e Shelton è stato programmato come secondo incontro sul campo numero 1. L'orario indicativo sarà intorno alle 15.30, dopo l'incontro del torneo femminile tra la russa Andreeva e la svizzera Bencic.

Sul campo centrale giocherà, invece, a partire dalle 16.30controdopo l'incontro tra la polacca Swiatek e la russa Samsonova. In una giornata che si spera possa diventare storica per i colori azzurri.