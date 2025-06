Sinner sull’erba, bene la prima

Ascolta ora 00:00 00:00

Due set e via. Jannik Sinner ha iniziato bene ieri il percorso nel tabellone di singolare dell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca, il n.1 del mondo vuole confermare il titolo dell’anno scorso. L'obiettivo è quello di voltare pagina dopo il ko amaro di Parigi e di disputare più partite possibili in vista di Wimbledon. Per cui bene questo 7-5 6-3 al padrone di casa Yannick Hanfmann, giocatore insidioso contro cui Jannik aveva ceduto un parziale nei Championships l'anno scorso. Un set è stato necessario per prendere le misure sull’erba e poi nella seconda frazione l’azzurro è stato più risoluto.

Prossimo avversario sarà Alexander Bublik, match dal sapor di rivincita dopo la vittoria nei quarti di finale al Roland Garros. «È un gran giocatore, di gran talento e questa è una superficie che gli piace. Mi ha battuto qui ed ha conquistato anche un titolo. Cercherò di restare mentalmente freddo e attento. Serve bene e può fare qualsiasi cosa. Sarà un match difficile. Sono, comunque, contento del mio esordio e di come sono stato solido dal punto di vista mentale», ha raccontato il n.1 ATP.

Grande giornata in terra teutonica per l'Italia, viste le affermazioni anche di Flavio Cobolli e di Lorenzo Sonego.

Il romano

ha piegato in una vera e propria battaglia il giovane brasiliano Joao Fonseca sullo score di 5-7 7-6 (3) 7-6 (8), cancellando un match-point, mentre il piemontese ha battuto più agevolmente il tedesco Struff per 6-3 6-2.