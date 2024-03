Sinner supera Vavassori nel derby italiano e vola al terzo turno a Miami

Jannik Sinner inizia col piede giusto il Miami Open, battendo in due set (6-3 6-4) l'altro azzurro Andrea Vavassori. Dopo un'estenuante interruzione per pioggia (lo stop era arrivato nella giornata di ieri sul 3-2 Sinner 40-40), il derby italiano sorride all'altoatesino, che conferma la sua imbattibilità nei match contro altri tennisti azzurri. Troppo netta la differenza tra i due giocatori. Il gioco atipico di Vavassori, fatto di frequenti serve -and- volley e colpi slice non riesce a impensierire la solidità di Sinner. Al terzo turno il numero tre al mondo affrontare l'olandese Tallon Griekspoor (3-0 Sinner i precedenti), vincitore dopo una battaglia al terzo set sullo statunitense Alex Michelsen.

La partita

Al rientro in campo l'altoatesino parte subito forte. L'altoatesino sorprende Vavassori con due risposte molte efficaci e gli strappa il servizio. Avanti 4-2, Jannik mette il pilota automatico al servizio con il torinese poco consistente in risposta. Il primo set finisce 6-3 con il break iniziale a fare la differenza. Nel secondo set Vavassori serve per primo e va avanti 1-0. Il classe '95 prova a togliere ritmo a Sinner con il suo gioco pieno di variazioni. In vantaggo 15-30, il torinese spreca una ghiotta occasione, sparacchia a lato un dritto non impossibile, che gli avrebbe dato due palle break. L'altoatesino ringrazia e pareggia i conti. Sul 2-2 passaggio a vuoto di Vavassori, che perde il servizio a zero. Sul 4-2, game lottatissimo con il torinese al servizio. Jannik spreca una palla break, con grande sofferenza Vavassori accorcia 3-4. Il numero tre al mondo gestisce senza problemi il vantaggio chiudendo il match 6-4.

Gli altri italiani

Nel torneo femminile Jasmine Paolini (14) ha sconfitto la qualificata statunitense Katie Volynets (121), in due set con il punteggio di 7-6 (8) 7-5. Il match era stato interrotto ieri per pioggia, venerdì, e rinviato ad oggi sul punteggio di 7-6 4-5 per l'azzurra, che nel tie-break della prima frazione ha salvato due set-point. Ai sedicesimi Paolini se la vedrà con un'altra americana, Emma Navarro, testa di serie numero 20. Pronti a scendere in campo Flavio Cobolli (63) contro il britannico Cameron Norrie (31), Matteo Arnaldi (38) che avrà di fronte il kazako Alexander Bublik (18).

Sfida proibitiva o quasi invece per Camila Giorgi (107) contro la polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo.