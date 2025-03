Sinner, team sempre più come "famiglia"

Ascolta ora 00:00 00:00

Jannik Sinner ha festeggiato ieri l'inizio della 41ª settimana da n.1 del mondo, agganciando Andy Murray nella particolare graduatoria alltime, e ha annunciato una novità: l'addio di Lawrence Frankopan, CEO di StarWing Sports, nel ruolo di supervisore delle attività commerciali legate al tennista. Una collaborazione che durava da 5 anni si interrompe per l'impossibilità di Frankopan a lavorare esclusivamente per Avima, agenzia fondata da Alex Vittur (amico e manager di Jannik dall'inizio della carriera da giocatore). «Lawrence Frankopan e il suo team mi hanno sostenuto moltissimo e questo rimarrà per sempre con me. Vorrei ringraziarli per la loro dedizione nel corso degli anni», il commento di Sinner.

E così spetterà proprio a Vittur assumere il comando delle operazioni di tutto quello che ruota attorno all'universo del fuoriclasse azzurro. Una presa di posizione anche frutto della necessità del n.1 ATP di circondarsi di persone fidate dopo la vicenda Clostebol, costata tre mesi di squalifica.