Sinner vola in semifinale a Rotterdam: Raonic si ritira nel secondo set

Jannik Sinner si qualifica alle semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. L'ultimo trionfatore degli Australian Open sfrutta nei quarti il ritiro del canadese Milos Raonic (ex numero 3 al mondo, oggi alla posizione 309) sul punteggio di 7-6 (4), 1-1 in favore dell'altoatesino.

Sinner, che nel corso del primo set ha dovuto annullare anche due set point, in semifinale sfiderà il tennista di casa Tallon Griekspoor, che ha piegato il finlandese Emil Ruusuvuori per 7-5 7-6 (4). Adesso la posizione numero 3 della classifica mondiale appare sempre più vicina, basterà conquistare la finale. L'altra semifinale vedrà di fronte il bulgaro Grigor Dimitrov e l'australiano Alex de Minaur.

BREAKING NEW GROUND! @janniksin becomes the first player born in the 2000s to reach 200 wins on the ATP Tour#abnamroopen pic.twitter.com/g5B1ZGSVlj — Tennis TV (@TennisTV) February 16, 2024

La partita

Inizio equilibrato per Sinner che patisce il servizio potente di Raonic, noto per i suoi ace che spesso hanno messo in difficoltà gli avversari. Il 22enne di Sesto Pusteria prova ad accelerare nel quinto game sfruttando le difficoltà a rete del canadese strappandogli il servizio alla prima palla break. Raonic non molla e memore dei fasti di un tempo (è stato numero 3 al mondo, oggi è alla posizione 309) fa subito il controbreak del 3-3. Sul 4-3 Sinner, il canadese accusa un problema alla gamba destra dopo un diritto e chiama il medical time out. Sul 5-5 un paio di errori di Jannik, che si ritrova sotto 0-30.

Con un dritto splendido Raonic guadagna due set point, cancellati però da campione da parte dell'azzurro. Si va al tie-break. Sinner gioca meglio i punti importanti e la spunta 7-4. L'inizio di secondo set è ancora una volta equilibrato. Raonic vince il 2° game del 2° set, poi però alza bandiera bianca. Il problema alla gamba destra avuto nel primo set evidentemente non è stato superato. Milos si ritira dopo aver perso 7-6 il primo set e sull'1-1 del secondo. Sinner vola così in semifinale, dove affronterà sabato il padrone di casa Tallon Griekspoor. Sarà la rivincita della semifinale del 2023, che vide l'azzurro imporsi in 2 set. Per Jannik la tredicesima vittoria di fila, la trentesima nelle ultime 32 partite e la numero 200 nel circuito.

Le parole di Sinner a fine partita

"Credo di aver portato a casa la partita con una mentalità giusta, ero in difficoltà, almeno così mi sono sentito in campo. È stata un'ottima lezione, spero di giocare ancora con lui, mi serve per maturare. Domani è una partita diversa e non vedo l'ora di scendere in campo e giocare un po meglio di oggi". Così a Sky Sport, Sinner dopo la vittoria contro Raonic.

L'altoatesino in semifinale sfiderà il tennista di casa Tallon Griekspoor. "Lui qui gioca sempre molto meglio. Credo sia migliorato, un anno nel circuito fa tanto. È maturato tanto anche lui, non vedo l'ora di affrontare queste partite, spero di giocare un po' più libero. Diciamo che sono contento di essere ancora in semifinale" , ha aggiunto.