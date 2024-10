Six Kings Slam, Alcaraz vince il derby con Nadal: sfiderà Sinner in finale

Ascolta ora 00:00 00:00

In una delle sue ultime gare di una carriera inimitabile, Rafael Nadal ha perso la gara contro la freschezza e la gioventù del talento di Carlos Alcaraz che si è imposto con il punteggio di 6-3 6-3 e sabato sfiderà il nostro Jannik Sinner in una sfida che vale soprattutto 6 milioni di dollari. Una gara quasi a senso unico che anche se l'esito era scontato già alla vigilia, Nadal ha mostrato di poter tenere testa al 21enne numero due del mondo. La sfida per il terzo e quarto posto sarà invece giocata da due "vecchie" glorie che hanno fatto la storia di questo sport, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

L'intervista congiunta

Per tributare il giusto merito a un colosso come il maiorchino, a fine gara anche lo sconfitto è rimasto a bordo campo per rispondere alle domande del giornalista. " È un piacere giocare contro Carlos, ha giocato in maniera fantastica e negli ultimi anni è stato straordinario. Ho provato a essere competitivo, tutto sommato ho fatto una buona performance ma non abbastanza per competere con lui. Devo ringraziare tutti per essere stato appoggiato in qualsiasi posto del mondo, mi hanno dato un livello di energia straordinario. Sono molto contento e soddisfatto", ha dichiarato Nadal. Alla domanda sul talento di Alcaraz, ha raccontato che nel mondo del tennis "si sapeva già che Carlos stava arrivando, lo abbiamo saputo abbastanza in fretta. L’ho poi visto giocare in Australia nel 2021 e ho capito che sarebbe diventato un grandissimo giocatore". Giusto un paio di battute, invece, per Alcaraz: Ho cercato di giocare al massimo livello. Sarà una grande sfida come sempre affrontare Jannik".

La vittoria di Alcaraz

Il primo set inizia con Alcaraz subito aggressivo che lascia a zero punti Nadal strappandogli subito il break, 1-0 e confermandosi nel turno di battuta, 2-0. Tra gli applausi del pubblico Rafael conquista il primo punto e accorcia e poi mette seriamente in difficoltà Carlos nel quarto game con il punteggio che va in parità ma poi il talento di El Palmar sale 3-1. Il 38enne maiorchino non si fa intidimire e tiene la battuta accorciando, 3-2. I due protagonisti tengono i loro turni di servizio andando sul 4-3. L'ottavo game è meraviglioso con colpi da fuoriclasse di Alcaraz e Nadal che mandano in visibilio il pubblico di Riad ma il punto lo fa Carlos, 5-3. Dopo tre set point non sfruttati, è decisivo il quarto per vincere 6-3 il primo set contro Rafa a cui strappa il break decisivo.

Il secondo set si apre in equilibrio con l'1-1 frutto di ottimi turni di battuta da parte di Alcaraz prima e Nadal dopo. Sul 2-1 di Carlos la svolta al quarto game con il primo break del set per il giovane talento che manda in campo dritti e rovesci vincenti da applausi, 3-1 e servizio a favore che non si fa scappare allungando sul maiorchino 4-1.

Sesto game con punti strepitosi di Nadal che nonostante la differenza d'età si fa valere e fa felice il numeroso pubblico che tifa per lui (in netta maggioranza). Lascia a zero Alcaraz con servizio e dritto, 4-2. Con un ace finale Carlos sale 5-2, poi con una volee di rovescio sotto rete Nadal accorcia, 5-3, ma è il suo giovane avversario a chiudere 6-3.