Six Kings Slam, Sinner asfalta Medvedev: domani semifinale con Djokovic

Una lezione di tennis che il numero uno mondiale ha impartito non a uno qualsiasi, ma al numero cinque del ranking Atp: Jannik Sinner ha letteralmente dominato e asfaltato Daniil Medveved al Six Kings Slam con il punteggio di 6-0 6-3 dopo un'ora e otto minuti di gioco e si guadagna la semifinale contro Novak Djokovic. Non c'è mai stata gara: il primo set, chiuso 6-0, è stato senza storia; nel secondo c'è stato più equilibro ma i colpi migliori sono dell'altoatesino che con la sua perfezione ha fatto perdere le staffe al russo che ha più volte provato a spaccare la racchetta.

Le parole di Sinner

" Un'ottima performance considerando che mi sono allenato solo una volta. Avevo voglia di venire qua, è un posto speciale, speriamo che anche le ragazze della Wta possano far bene. Grazie al pubblico per essere arrivato numeroso", ha dichiarato Jannik intervistato a bordo campo al termine della gara. "Qui non ho molti punti di riferimento ma l'atmosfera è molto bella. Per me è un momento positivo, ho lavorato duramente sempre per arrivare a questa posizione, ci sono tanti anni di lavoro, vincere la Coppa Davis è stato bellissimo lo scorso anno così come in Australia, mi ha dato molta fiducia per produrre tennis durante tutto l'anno ma bisogna evolvere per essere un tennista migliore. Contro Djokovic sarà una grande partita ".

La netta vittoria in due set

Il primo set si apre con Jannik Sinner che strappa subito il break a Medvedev dopo un game molto combattuto dove il russo aveva anche recuperato lo svantaggio da 15-40 ma poi è l'azzurro a ottenere il primo punto. Con ottime prime di servizio, il numero uno del mondo consolida il vantaggio (2-0): c'è un solo giocatore in campo in questo inizio di gara, è Jannik che domina in lungo e in largo ottenendo ancora un break, 3-0. Quarto game praticamente perfetto e con un servizio impeccabile, nemmeno un quindici per il russo e punteggio che dice 4-0. Quinto gioco con il russo che prova a scuotersi ma non c'è nulla da fare: perde anche questo game sul proprio turno di servizio e lo fa malamente con un doppio fallo, Jannik vola 5-0. Nel sesto game avviene qualcosa di nuovo: Medvedev recupera da 40-0 e tre set point per Sinner a quattro punti consecutivi che valgono addirittura la palla break ma viene subito annullata da un ace, provvidenziale. Ma poi con due palle vincenti consecutive finisce 6-0 dopo 26 minuti di gioco.

Il secondo set inizia con il primo punto del russo che finalmente tiene, per la prima volta nell'incontro, il punto sul proprio servizio: 1-0. Jannik pareggia subito i conti ma nel terzo game è bravissimo Medvedev a non perdere contatto con la gara, rimontare dallo 0-40 e portare a casa il punto, 2-1. Adesso c'è sicuramente più equilibrio, l'altoatesino mantiene il servizio ed è 2-2. La svolta avviene nel quinto game: un'altra volta 0-40 Sinner, il russo non recupera più di due punti (30-40 e Sinner strappa il break, 3-2. Sesto game con Jannik che ingrana nuovamente la quinta, 40-0 e punto che arriva allungando sul 4-2. Il moscovita non ci sta e accorcia tenendo la battuta, 4-3 e accade un fatto inedito in questo incontro: tre palle break per Medvedev ma l'azzurro è super, rimonta da 0-40 e ottiene il 5-3 sotto il netto nervosismo dell'avversario che prova ripetutamente a rompere la sua racchetta.

Nel nono game arriva il match point a favore di Sinner ma stavolta con la prima in campo lo annulla. Ce n'è un altro, una palla corta sublime dell'azzurro, secondo match point che va in porto, 6-3 e semifinale raggiunta.