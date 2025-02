Il sogno di Bellucci si ferma in semifinale: De Minaur vince in due set

Ascolta ora 00:00 00:00

Si infrange alle semifinali degli Atp 500 di Rotterdam il sogno di Mattia Bellucci di sfidare un altro big del tennis mondiale in una finale mai raggiunta prima nel massimo circuito: l'azzurro ha ceduto al numero 8 del ranking Atp, Alex De Minaur, con il punteggio di 6-1 6-2. La gara di oggi non toglie assolutamente nulla al 23enne di Busto Arsizio che ha raggiunto il suo best ranking e aver sconfitto Danill Medvedev e Stefanos Tsitsipas nel lungo cammino iniziato dalle qualificazioni ma oggi, sicuramente, è stato meno fluido dei giorni scorsi. La settimana straordinaria dell'azzurro è comunquen sottolineata e omaggiata dai complimenti finali, palesi, dell'australiano che si è complimentato sotto rete mentre i due andavano a salutare l'arbitro.

La sconfitta in due set

Serve soltanto mezz'ora all'australiano per vincere il primo set: inizio subiti in salita per Mattia che al secondo game cede il servizio, Alex è preciso e senza sbavature e non sbaglia nulla portandosi velocemente sul 3-0. L'azzurro accorcia le distanze al quarto game ma dà soltanto l'illusione di poter rimontare: l'australiano combatte, non lascia nulla all'avversario e strappa un altro break decisivo nel sesto game che lo porterà poi a chiudere 6-1.

Il secondo set inizia in maniera più equilibrata ma sull'1-1 De Minaur strappa il break dopo essere stato ai vantaggi e consolida il 3-1 sul game successivo.

Più passa il tempo e più le distanze in campo si fanno incolmabili, Bellucci prova a rimanere attaccato alla gara ma sul 5-2 arriva il primo match point che vale, subito dopo, il punto esclamativo del 6-2 con un errore da fondo di campo dell'azzurro. In totale, il match è durato un'ora e 7 minuti. Adesso De Minaur attende di conoscere il suo avversario per la finale di domani dalla sfida tra Carlos Alcaraz e Hubert Hurkacz.