Sorteggi Australian Open 2024: com'è andata

Giovedì 11 gennaio si è tenuto il sorteggio degli Australian Open, in programma dal 14 al 28 gennaio a Melbourne. Il favorito d'obbligo è Novak Djokovic, numero uno del mondo e vincitore per ben 10 volte in Australia, favorito d'obbligo del torneo. Il campione serbo, a caccia del 25° Major, esordirà contro un qualificato.

Jannik Sinner, testa di serie n.4, finito nella parte alta del tabellone, dove dovrebbe trovare Djokovic in semifinale. Al primo turno l'azzurro affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp. Nella parte bassa del tabellone Carlos Alcaraz debutterà invece contro il francese Gasquet e nei quarti potrebbe doversela vedere con Zverev prima di un’eventuale semifinale con Daniil Medvedev. (guarda il tabellone completo)

I possibili ottavi

(1) Djokovic vs (16) Shelton

(12) Fritz vs (7) Tsitsipas

(4) Sinner vs (15) Khachanov

(10) de Minaur vs (5) Rublev

(8) Rune vs (9) Hurkacz

(13) Dimitrov vs (3) Medvedev

(6) Zverev vs (11) Ruud

(14) Paul vs (2) Alcaraz

Gli avversari di Sinner

Il tennista altoatesino stavolta punta al bersaglio grosso ed è uno dei favoriti del torneo. Come detto all'esordio avrà di fronte l'olandese Botic van de Zandschulp (n.59) uno degli avversari dell'Italia nel trionfo in Coppa Davis. Un esordio non morbidissimo ma nemmeno troppo ostico per Jannik, che di sicuro dovrà partire subito forte per non lasciare occasioni all'avversario. Al secondo turno per Jannik ci sarebbe il vincente del match tra un qualificato e l’argentino Pedro Cachin, al terzo dove invece l’ipotetica testa di serie da affrontare sarebbe l’argentino Sebastian Baez (n°26). Il sudamericano, però, potrebbe anche fermarsi prima, contro il padrone di casa Kubler o l’americano Wolf, avversario di primo turno dell’argentino.

Conosciamo il primo avversario di Jannik #Sinner agli Australian Open ma come potrebbe essere la strada dell'azzurro verso la finale di Melbourne? https://t.co/BmqhyfIvzk#AusOpen #EurosportTENNIS #Tennis pic.twitter.com/LOKUnHTgiw — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 11, 2024

Agli ottavi, tutto sembra pronto per una sfida o con il russo Karen Khachanov o con l’americano Frances Tiafoe, in ogni caso una partita complicata. Continuano il cammino si arriva ai quarti, dove potrebbe esserci Andrey Rublev, testa di serie numero cinque. Bella sfida sicuramente, ma forse l’avversario migliore per caratteristiche che l’azzurro avrebbe potuto pescare. Si arriva dunque alla semifinale, con la possibile nuova sfida a Djokovic. Il serbo potrebbe avere prima gli ottavi con Ben Shelton, mentre nei quarti un’ipotetica sfida con Tsitsipas o Fritz. In finale dovrebbe esserci uno tra Alcaraz e Medvedev, ma nella parte bassa del tabellone sono presenti anche Rune, Zverev ed un ritrovato Dimitrov. Senza dimenticare possibili sorprese che nel tennis non mancano mai.

Gli altri italiani

Decisamente peggio è andata a Matteo Berrettini, semifinalista nel 2022 e nel frattempo finito fuori dai primi 100 al mondo: per lui esordio di fuoco contro Stefanos Tsitsipas (contro il quale ha perso 4 volte su 4). Qualora compisse l'impresa avrebbe di fronte l'aussie Thompson (o Vukic). Lorenzo Musetti invece è a sua volta atteso dal francese Benjamin Bonzi (n.110). Un match alla portata del tennista di Carrara, che al secondo turno troverebbe il vincente di Duckwort-Van Assche, altra partita abbordabile. Sfortunato anche Lorenzo Sonego: debutto con Daniel Evans (n.40) (anche se il torinese lo ha battuto in entrambi i precedenti) e possibile secondo turno con Alcaraz. Matteo Arnaldi, alla prima nel main draw di Melbourne, troverà invece dall’altra parte della rete l'australiano Adam Walton (n.176) per poi incrociare uno tra de Minaur e Raonic.





A Melbourne è tempo di sorteggio per gli #AusOpen , le urne ci offrono dei primi turni deluxe! Qual è il più tosto per il italiani? Come li giudicate? https://t.co/BmqhyfIvzk#EurosportTENNIS pic.twitter.com/RKASgYKNLE — Eurosport IT (@Eurosport_IT) January 11, 2024

Sorteggio donne

Fra le donne, sorteggio pessimo per Camila Giorgi, attesa da Vika Azarenka, oggi n.22 ma capace di vincere in Australia nel 2012 e nel 2013. Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan troveranno invece una qualificata, per Jasmine Paolini la russa Diana Shnaider con possibile terzo turno contro la finalista della scorsa edizione, Elena Rybakina.

La parte alta del tabellone dove figurano le azzurre è quella di Iga Swiatek, che però subito dovrà vedersela con la campionessa 2020 Sofia Kenin e al secondo turno potrebbe incontrare Angelique Kerber. Sulla strada della polacca anche un eventuale quarto con Elina Svitolina. Debutto tutt’altro che soft per la stessa Rybakina: la prima avversaria sarà l’ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova. Occhio poi al possibile quarto con l'americana Jessica Pegula.