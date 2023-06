"Spero che le voci non siano vere…" Quel retroscena su Berrettini

Un 2023 nero, non c'è altro da dire, quello di Matteo Berrettini che ha saltato anche l'impegno del Queen's, torneo che precede la sacra erba di Wimbledon. I numerosi infortuni che stanno costellando la sua stagione sono nulla in confronto alle dichiarazioni delle ultime ore di Nicola Pietrangeli, ex capitano della Nazionale, che in un'intervista rilasciata a Notizie.com ha sottolineato un'ipotesi choc che riguarda il 27enne tennista romano

Cosa ha detto Pietrangeli

" Io spero che la voce che circola, ovvero che stia addirittura pensando di smettere, non sia vera. Sarebbe un dramma per lui e per il tennis italiano ", ha dichiarato Pietrangeli. Insomma, un vero e proprio terremoto se questa ipotesi dovesse essere presa sul serio. Alla precisa domanda sui consigli da dargli visti i numerosi infortuni, l'ex tennista non è stato leggero. " Ma quale consigli! Berrettini ha 25 anni. È bello, è ricco, è famoso. Ma che vuole di più dalla vita? Accendesse un cielo alla Madonna ogni giorno. Non ha capito la fortuna che ha. Guadagna milioni di euro e sta dilapidando tutto. A me onestamente non fa pena per niente" .

"Non sappiamo cosa gli succede"

Pietrangeli, durante la sua intervista, sembra molto irritato per la situazione, reiterata, che si potrae ormai da mesi con il tennista ormai sprofondato al 34° esimo posto del ranking Atp che, nella sua ultima apparizione al torneo di Stoccarda, ha perso nettamente contro l'amico-rivale Sonego non entrando praticamente mai in gara lasciandosi andare alle lacime nel momento in cui stava lasciando il campo. " Io non so cosa gli passi per la testa. Per carità, credo non lo sappia con certezza nessuno. Però è un peccato: hai una fortuna in mano e fai anche il difficile. Boh? - sottolinea Pietrangeli - Il problema, come dicevo è che non sapremo mai con certezza cosa gli stia succedendo. Tutti noi possiamo pensare una cosa, che poi magari non c’entra nulla. È un momento non facile per lui e spero che sia in grado di uscirne presto" .

Wimbledon a rischio?