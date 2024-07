Wimbledon, sfuma il sogno di Fognini: eliminato da Bautista al quinto set

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo continui rinvii e ritardi causa maltempo oggi sul campo numero 16 sono tornati in campo Fabio Fognini e Roberto Bautista Agut. Purtroppo è andata male per l'italiano, che per la settima volta non riesce ad accedere agli ottavi di finale sull'erba, sconfitto con il punteggio di 7-6 (6), 3-6, 5-7, 7-6 (1), 6-4.

Nel primo set i due contendenti hanno rasentato la perfezione durante i loro rispettivi turni di servizio, riuscendo a non perderlo mai. Fognini ha rasentato la perfezione sulla prima di servizio, riuscendo a vincere l’88% delle palle giocate dopo il primo servizio e riuscendo a trovare anche cinque ace, al contrario lo spagnolo ha avuto una migliore percentuale sulla seconda di servizio. Durante il 12° game, dopo essere stato sotto 0-30, Fognini ha messo in successione ben 7 punti consecutivi che non solo gli hanno permesso di accedere al tiebreak ma, anche, di passare immediatamente avanti nel mind game. Sul momento migliore dell’italiano, però, due doppi falli consecutivi hanno causato il recupero dello spagnolo che ha portato un equilibrio che è durato fino al tredicesimo punto, quando una bella prima dello spagnolo prima e un errore di Fognini in recupero su una palla corta hanno regalato il primo parziale a Batista Agut: col punteggio di 7-6 (6) è lo spagnolo ad aggiudicarsi il primo set.

Nel secondo set Fognini riparte fortissimo alla ricerca del break e, dopo essere stato avanti 30-0 nel secondo game, riesce anche ad avere a disposizione ben quattro palle break, tutte annullate dallo spagnolo. Dopo una piccola pausa dovuta ad una brutta caduta dello spagnolo nel quinto game, anche nel sesto game Fognini non riesce a sfruttare i tanti errori, le tante seconde di servizio e le palle break a disposizione ma, proprio quando il set sembra scivolare nuovamente verso il tiebreak, nell’ottavo game l’italiano riesce finalmente a trovare il primo break del match e, sul successivo turno di servizio, grazie ad un ace, porta a casa il parziale con un 6-3 che non racconta, però, la difficoltà del parziale, soprattutto grazie ad una resilienza instancabile da parte di Bautista Agut.

Nel terzo set lo spagnolo restituisce immediatamente il favore all’avversario e nel secondo gioco del parziale sfrutta immediatamente la palla break per portarsi avanti 2-0 ma dopo altri tre game Fognini lascia solo un 15 all’avversario e sale a due break conquistati nel match, ristabilendo la parità poi confermata nel successivo game. Dopo aver salvato due set point nel decimo game, Fognini prima tiene il servizio e dopo una nuova pausa per un’altra brutta caduta di Batista Agut, strappa nuovamente il servizio allo spagnolo e dopo un rovescio lungolinea passa in vantaggio nel parziale portando a casa il terzo set col parziale di 7-5.

Nel quarto set ambedue i giocatori hanno più di qualche semplice difficoltà nel tenere il servizio, concedendo almeno una palla break nei primi tre game di servizio. Nei successivi quattro, infatti, i break point diventano automaticamente realtà e si trasformano in game per il rispettivo avversario: per due volte a testa e consecutive, sia Fognini che Bautista Agut perdono il servizio, alternando grandi colpi a tanta stanchezza - che causano spesso tanti errori gratuiti -, visto che il match ha abbondantemente superato le tre ore di gioco. Dopo una pausa preventiva per pioggia - poi tramutatasi in realtà con l'ennesima acqua della giornata caduta su Londra - di circa 30 minuti, il match viene definitivamente posticipato causa pioggia al giorno seguente. Alla ripresa, fissata per le 16.40 di sabato 6, si è giunti rapidamente al tiebreak, dove lo spagnolo, grazie anche a due mini break consecutivi, col parziale di 7-6 (1) ha portato la sfida al quinto.

Nel quinto e decisivo set, dopo due turni di servizio – uno a testa – pressoché perfetti, arrivano due break consecutivi che, però, non schiodano l'equilibrio fino al nono gioco, quando Fognini, anche grazie ad un doppio fallo, concede tre palle break a Bautista che nel turno successivo, grazie ad un

buon servizio, resiste al ritorno dell'italiano e chiude, col parziale di 6-4, un match che è durato quasi quattro ore e mezza e che per l'ennesima volta non concede all'italiano di accedere agli ottavi di finale a Londra.