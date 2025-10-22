Tennis, Biancofiore: ingeneroso criticare Sinner, portato in alto i colori italiani. Jannik ripensaci

“Trovo ingiuste ma soprattutto ingenerose le critiche a Jannik Sinner per aver scelto, spiegandolo con argomentazioni comprensibili, di aver scelto di non partecipare alla Coppa Davis. Il campione della mia terra vi ha già partecipato vincendola due volte con e per i colori azzurri. Se per una volta ha deciso di saltare un torneo perché arriva in un momento che abbiamo visto tutti non essere di perfetta forma, un momento che interferisce con il suo recupero fisico, per quello che sta donando all’Italia bisognerebbe solo abbracciarlo invece che attaccarlo. Le sue scelte legittime di salute non possono autorizzare a muovergli critiche trasversali cosi pesanti e fuori tema sportivo, come sull’appartenenza linguistica. Non è vero che Jannik parla solo il tedesco, è un sudtirolese di madre lingua tedesca ma italiano al 100% e oltre alla nostra parla anche altre lingue assurgendo ad esempio da seguire di campione completo, per preparazione, valori ed abnegazione. Ce ne vorrebbero tanti altri di campioni che interpretano impegno e sport come Sinner e con le sue caratteristiche di sincerità che a volte possono ritorcersi contro la sua immagine. L’Italia intera dovrebbe gioire per esprimere un ragazzo così sano di principi e privo di sovrastrutture.

Poi è chiaro che io speri nel mio animo, insieme a tutti gli italiani che Jannik voglia rivedere la sua decisione, perché forse non gli è chiaro che senza di lui in campo, per i suoi tifosi- tutti noi, è come se l’Italia mancasse ai mondiali di calcio”. Lo dice in una nota la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie