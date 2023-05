Internazionali Tennis 2023, Finale BNL 2023: dove e quando vedere la diretta

Holger Rune e Daniil Medvedev si sfidano in finale agli Internazionali d'Italia. Il danese ha battuto in rimonta il norvegese Casper Ruud, n.4 del mondo, con i parziali di 6-7, 6-4, 6-2 dopo quasi tre ore di lotta. La seconda semifinale ha visto il russo superare con un doppio 7-5 Stefanos Tsitsipas.

Nell'unico precedente tra i due, andato in scena nel mese di aprile ai quarti di Montecarlo ha vinto il danese in due set. La finale in programma domenica e in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Nel torneo femminile ha trionfato la kazaka Elena Rybakina. L'ultima vincitrice di Wimbledon ha sfruttato il ritiro dell'ucraina Anhelina Kalinina, costretta al ritiro per un problema alla gamba sinistra quando la kazaka era in vantaggio 6-4 1-0.

Rune vince il derby scandinavo

Primo set estremamente equilibrato, con il danese che salva tre palle break nel sesto gioco e trascina il rivale al tie-break, dominato però da Ruud che chiude 7-2. Rune perde il servizio per la prima volta nel 5° game del secondo set e subito dopo chiede un medical time-out per farsi trattare la spalla destra. Il finalista degli ultimi US Open non la prende bene e non ne approfitta: con due break consecutivi subiti, cede il set 6-4 e viene trascinato al terzo. L'equilibrio si rompe nel 4° game con un passaggio a vuoto di Ruud, che con il doppio fallo finale regala il break al rivale per il 3-1. Il norvegese non si riprende più e Rune può chiudere 6-2, conquistando la prima finale della carriera a Roma, la terza in un Masters 1000 dopo Parigi-Bercy e Montecarlo.

Il cammino agli Internazionali

1° turno - Rune (Dan) b. Fils (Fra) 6-3 6-3

2° turno - Rune (Dan) b. Fognini (Ita) 6-4 6-2

3° turno - Rune (Dan) b. Popyrin (Aus) 6-4 5-7 6-4

Quarti - Rune (Dan) b. Djokovic (Srb) 6-2 4-6 6-2

Semifinale - Rune (Dan) b. Ruud (Nor) 6-7 (4) 6-4 6-2

Medvedev la spunta nella semifinale "infinita"

Partita infinita quella tra i due 'nemici', cominciata alle 16 e poi fermata per quasi tre ore, ripresa per un game e infine ripresa alle 21.30 dopo un lunghissimo stop. Interrotto sul 4-4 con un break per parte a causa della pioggia, il match è ricominciato con Tsitsipas capace di tenere il servizio per il 5-4. Dopo altri 90' di stop, Medvedev rientra in campo e con tre giochi di fila e il break, chiude 7-5 il primo set. Il russo prende avanti anche nel secondo set, prima di farsi riprendere dal rivale sul 4-4. Il greco però ha un passaggio a vuoto nell'11° game, proprio come nel primo set: Medvedev chiude 7-5 a sei ore di distanza dal primo punto. Per lui prima finale in un 1000 sulla terra e prima volta in finale al Foro Italico.

Il cammino agli Internazionali

1° turno - Medvedev (Rus) b. Ruusuvuori (Fin) 6-4 6-2

2° turno - Medvedev (Rus) b. Zapata Miralles (Spa) 3-6 6-1 6-3

3° turno - Medvedev (Rus) b. Zverev (Ger) 6-2 7-6 (3)

Quarti - Medvedev (Rus) b. Hanfmann (Ger) 6-2 6-2

Semifinale - Medvedev (Rus) b. Tsitsipas (Gre) 7-5 7-5

Chi ha vinto nel 2022

La vittoria numero 1001 della carriera è una delle più importanti per Novak Djokovic. Il n°1 del mondo, vince per la sesta volta gli Internazionali d'Italia, battendo 6-0, 7-6 la quarta testa di serie Stefanos Tsitsipas. Per il serbo , dopo i mesi di stop legati alle note vicende del vaccino, è il primo successo del 2022. Djokovic entra in forma proprio nel momento clou, a una settimana dal Roland Garros e a un mese da Wimbledon e lo fa al Foro Italico, da dove esce vincitore senza nemmeno concedere un set.

L'albo d'oro

Rafael Nadal (Spa): 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019, 2021 (10) Novak Djokovic (Srb): 2008, 2011, 2014, 2015, 2020, 2022 (6) Martin Mulligan (Aus): 1963, 1963, 1967 (3) Jaroslav Drobny (Cech): 1950, 1951, 1953 (3) Nicola Pietrangeli (Ita): 1957, 1961 (2) Rod Laver (Aus): 1962, 1971 (2) Ilie Nastase (Rou): 1970, 1973 (2) Bjorn Borg (Sve): 1974, 1978 (2) Vitas Gerulaitis (Usa): 1977, 1979 (2) Andres Gomez (Ecu): 1982, 1984 (2)

Dove vedere la partita

La finale tra Rune e Medvedev è in programma sul Campo Centrale alle ore 16.00, domenica 21 maggio. La partita sarà trasmessa su Sky per gli abbonati sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205) con il commento di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Inoltre sarà visibile anche in streaming su NOW e Sky Go. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva e in chiaro su Italia 1 con telecronaca affidata a Giampaolo Gherarducci e Francesca Schiavone. Sempre dal Foro Italico studi condotti da Lucia Blini in compagnia della campionessa del Roland Garros 2010.

Il programma su Sky

ore 13 - Finale Doppio Maschile - Sky Sport Tennis e NOW

a seguire - Studio Tennis - Sky Sport Tennis e NOW

ore 16 - Finale Singolare - Sky Sport Tennis e NOW

a seguire - Studio Tennis - Sky Sport Tennis e NOW

ore 19 - Rubrica: “The Insider” - Sky Sport Tennis e NOW