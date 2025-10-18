Tennis, Paolini qualificata alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo: farà singolo e doppio

Jasmine Paolini parteciperà alle Wta Finals per il secondo anno consecutivo. L'azzurra, nonostante il ko contro Elena Rybakina nella semifinale del Ningbo Open, ha strappato il pass per l'ultimo atto della stagione tennistica, in programma a Riyad, grazie alla decisione di Mirra Andreeva di non prendere parte ad alcun torneo nell'ultima settimana utile nella Race. La 29enne di Bagni di Lucca si era iscritta a Tokyo, ora potrà pianificare con calma l'avvicinamento alle Wta Finals e dovrebbe rinunciare all'appuntamento nipponico.

Insieme a lei nel singolo competeranno la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del ranking, la polacca Iga Swiatek (numero 2) e le americane Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys e Jessica Pegula. L'ultimo posto a disposizione se lo giocano Andreeva e Rybakina nella finale del torneo WTA 500 Ningbo Open: tutte e due sono dietro a Paolini, nella Pif Race, e Andreeva non gioca più in questa settimana (non è iscritta ai tornei che rimangono e non ha wild card) e se battuta non potrebbe più scavalcare l'azzurra. In sostanza, Paolini ha centrato la partecipazione alle Finals raggiungendo le semifinali del Ningbo Open. Paolini competerà anche nel doppio in coppia con Sara Errani, torneo per il quale le azzurre si erano già aritmeticamente qualificate a metà settembre.

A second WTA Finals appearance in a row!



Jasmine Paolini has confirmed her place at the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals!



A wonderful 2025, highlighted by a dream title run on home soil at the WTA 1000 Internazionali BNL d’Italia, has resulted in… pic.twitter.com/DOWOmd8cZM — wta (@WTA) October 18, 2025

La stagione di Paolini è stata caratterizzata da una corsa da sogno verso il titolo in casa agli Internazionali BNL d'Italia, dove è diventata la prima campionessa italiana di singolare femminile a Roma in 40 anni. Ha raggiunto anche la finale del WTA 1000 Cincinnati Open, dove è stata sconfitta da Iga Swiatek ed altre quattro semifinali, aggiungendo punti fondamentali alla classifica PIF WTA Race to the Finals, tra cui i "1000" di Miami e Wuhan. Meno bene invece il trend nelle prove del Grande Slam. Agli Australian Open Paolini è stata eliminata al terzo turno dall'ucraina Elina Svitolina, che si conferma la bestia nera dell'azzurra anche agli ottavi del Roland Garros. Molto deludente invece a Wimbledon, dove viene sconfitta al secondo turno dalla russa Rakhimova. Sconfitta prematura anche agli Us Open, contro la ceca Vondrousova al terzo turno.

Se nel singolare i Major sono stati avari di soddisfazioni, è andata meglio nel doppio dove ha conquistato ilin coppia con Errani. Il trofeo più importante della carriera, dopo l'oro olimpico a Parigi 2024.