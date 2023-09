Troppo Alcaraz per Arnaldi: l'azzurro eliminato in tre set agli ottavi di finale

Ascolta ora: "Troppo Alcaraz per Arnaldi: l'azzurro eliminato in tre set agli ottavi di finale"

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Finisce agli ottavi di finale, la corsa del tennista ligure agli Us Open, sconfitto dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz in tre set (6-3 6-3 6-4).

Una settimana da sogno per l'azzurro, che ha raggiunto per la prima volta in carriera la seconda settimana in una prova del Grande Slam. Cammino iniziato in sordina prima con la vittoria per ritiro con l'australiano, proseguito con la battaglia vinta al 5° set contro il talento francese Fils e culminata con il successo a sorpresa contro l'inglese Cameron Norrie (n.16 ranking), di gran lunga la partita migliore della sua carriera.

ARNALDI SI FERMA AGLI OTTAVI



Il nostro azzurro lotta fino alla fine ma è Carlos Alcaraz a prendersi i quarti di finale degli US Open #EurosportTENNIS #USOpen #Alcaraz #Arnaldi pic.twitter.com/OV2XzAbmms — Eurosport IT (@Eurosport_IT) September 4, 2023

Difficile chiedergli di più contro Alcaraz al momento il miglior tennista del circuito. Lo spagnolo si è espresso ad altissimi livelli e Matteo ha fatto tutto il possibile per impensierirlo, divertendo anche il pubblico americano. Di sicuro anche quest'oggi il tennista di Sanremo ha dimostrato i grandi progressi compiuti nelle ultime settimane e da numero 61 entrerà nella Top 50. Una bellissima notizia per il tennis italiano, che ha trovato un altro giocatore di alto livello.

La partita

Il 1° set va in archivio dopo 32 minuti, vinto da Alcaraz con lo score di 6-3. Basta un break allo spagnolo, conquistato nel sesto game, quando Arnaldi si è ritrovato sotto 0-40.La prima la cancella con un ace, poi un servizio vincento per il 30-40. Infine il nastro accomoda la palla sul dritto di Alcaraz che chiude per il break. L'azzurro gioca a ottimi livelli, ma affronta probabilmente il miglior Alcaraz visto quest'anno a Flushing Meadows. Anche il secondo set va in archivio con lo stesso punteggio del primo parziale. Arnaldi stavolta subisce il break nel primo e nell'ultimo game del set. Alti e bassi per il ligure: il rimpianto è nell'ottavo gioco in cui Matteo commette due gratuiti sul 15-30.

Matteo Arnaldi has no time for Carlos Alcaraz tweeners! pic.twitter.com/psHRUbE5Cc — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2023

Nel 3° set Arnaldi ha un sussulto d'orgoglio. Matteo reisce a cogliere la prima chance e conquista il break. Un game incredibile in risposta per il sanremese che si ritrova avanti 0-40 e strappa il servizio a zero ad Alcaraz con una splendida accelerazione di dritto. Immediata la reazione dello spagnolo che recupera il break in un game di altissimo livello. Qualche rimpianto per Arnaldi che cancella le prime due palle break e spreca la chance per il 3-1. Poi, però, arrivano due errori consecutivi di dritto che ristabiliscono la parità.

L'azzurro resta aggrappato al match fino al 5-4 per lo spagnolo poi cede a zero al servizio. Una sconfitta prevedibile che non scalfisce in alcun modo una setttimana incredibile Alcaraz, invece, attende ai quarti il vincente del match notturno tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma alle 2.30 ore italiane.