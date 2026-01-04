United Cup, il tennis torna in campo: quando e dove vedere l’Italia

Dopo oltre un mese di pause da gare ufficiali, con il nuovo anno torna in campo anche il tennis in attesa del primo Slam stagionale, gli Australian Open di scena a Melbourne dal 12 gennaio al 1° febbraio. Prima, però, ecco in scena la United Cup considerato "l'antipasto" del grande torneo previsto subito dopo.

Quando gioca l'Italia

Il torneo a squadre misto, per i colori azzurri, inizia proprio domenica 4 gennaio contro la Svizzera: in campo scendono Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, tra i maggiori protagonisti del 2025 in un anno che si è chiuso pieno di soddisfazioni e culminato con la Coppa Davis. La campionessa toscana se la vedrà contro Belinda Bencic dalle ore 10 mentre la seconda gara vedrà la sfida tra l'altro tennista toscano contro Stan Wawrinka. In caso di parità, ecco il doppio misto con l’Italia che farà scendere in campo Sara Errani e Andrea Vavassori.

La formula della United Cup

Con un montepremi totale di quasi 12 milioni di dollari che fa gola ai protagonisti, ecco che a partecipare al torneo in Australia i campioni di 18 Paesi che vengono definiti in base alle sei squadre miste, uomini e donne, che hanno il punteggio più alto nel ranking Atp alle quali si aggungono le ultime sei coppie con i due giocatori più importanti ad avere il numero più basso nelle graduatorie combinate. Le varie nazionali si trovano i sei gruppi da tre squadre: oltre alla Svizzera, l'Italia ha nel proprio girone anche la Francia (che verrà sfidata martedì 6 gennaio). Tutte le gare si giocano al meglio dei tre set mentre il doppio misto vedrà due set: in caso di parità il super tie-break al meglio dei 10 punti.

Dove vedere le gare in tv

Tutte le partite dell'United Cup saranno trasmesse in tv, in chiaro, sul canale del digitale terrestre SuperTennis ma anche sulle piattaforme SuperTennis Plus e SuperTenniX. Le partite saranno visibili anche su Tennis Tv.