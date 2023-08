Us Open, derby italiano senza storia: Sinner domina Sonego in tre set

Alla fine vince sempre Jannik Sinner. Il tennista altoatesino conferma l'imbattibilità nei derby italiani e batte anche Lorenzo Sonego in tre set (6-4 6-2 6-2), raggiungendo così il terzo turno agli Us Open.

Una bella prova d'autorità per il numero 6 del ranking ATP, dopo il debutto convincente contro il tedesco Hanfmann. Versione che rasenta la perfezione quella vista sul Louis Armstrong, con soli 10 game ceduti e nessuna palla break concessa all'amico e compagno di nazionale Sonego. Per l'azzurro ora uno tra l'argentino Etcheverry e lo svizzero Stan Wawrinka: in entrambi i casi partirà favorito.

Il Derby Italiano è di Sinner



Jannik elimina in 3 set Lorenzo Sonego ed avanza al terzo turno degli US Open#EurosportTENNIS #USOpen #Sinner #Sonego pic.twitter.com/7zApTYDy6M — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 31, 2023

La partita

Si comincia subito con un bel braccio di ferro, e una palla break da parte di Sinner. Bravo Lorenzo a neutralizzare subito le velleità del rivale. Nel terzo game Sinner continua a mettere grande pressione al connazionale che stavolta non riesce ad arginare l'iniziativa e cede la battuta, è 2-1. L'altoatesino mantiene il vantaggio e va al cambio campo sul 3-2. Sul 5-4 e servizio Jannik concede due gratuiti. Il 30-30 non fanno tremare i polsi a Sinner che chiude comunque il primo set.

Il secondo set continua sulla stessa falsariga. Due palle break in apertura Sinner che scatta avanti 1-0. Concentrato, tranquillo e sa sempre cosa fare, Sinner mantiene il vantaggio conquistato in apertura di set e sale 2-1. Il 5° game è faticoso, si va tante volte ai vantaggi. Sonego non concede palle break e va a sedersi sul 3-2 ma sotto di un break. Ma resta solo un'illusione, il torinese cede ancora una volta il servizio e affonda 5-2. Ha fretta di chiudere Sinner che vince anche il secondo set per 6-2 e sigilla il 2-0.

Il primo game del terzo set è interminabile. Jannik scatta avanti 0-30 e Sonny deve mettere in campo tutta la sua voglia di lottare per salvarsi dal break. Alla fine tiene la battuta, 1-0. Ma se si è salvato nel primo, Sonego non riesce a opporsi nel terzo game concedendo ancora una volta all'amico-rivale di portarsi in vantaggio di un break, è 2-1. Jannik consolida e sale 4-2 nel terzo set, a un passo dal terzo turno. Sonego è abbattuto ma prova a lottare. Sinner non concede nulla e sale 5-3.

Prosegue la giornata ricchissima per l'Italia a Flushing Meadows. Poi sarà la volta di Matteo Berrettini contro il francese Rinderknech, Arnaldi con Fils e le due azzurre rimaste in tabellone: Bronzetti e Trevisan. Notte con Alcaraz sull'Arthur Ashe.