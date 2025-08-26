Us Open, Sinner in campo contro Kopriva: doppio break per Jannik | 5-1

È arrivato il giorno del debutto di Jannik Sinner: il numero uno del mondo inizia gli Us Open affrontando, per la prima volta, il tennista ceco Vit Kopriva.L'ultima volta lo abbiamo visto provato e sofferente per un virus intestinale a Cincinnati ma l'altoatesino si è ormai ripreso da giorni e non vede l'ora di confrontarsi con gli avversari. Il Giornale segue in diretta l'evento raccontando le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.
La gara in diretta: 1° set
6° game: Kopriva al servizio per rimanere nel primo set, stavolta gioca un po' meglio, si porta 40-15 ma poi l'ennesimo doppio fallo e un nastro favorevole a Sinner portano il punteggio 40-40. Con un dritto il lungolinea il ceco si porta in vantaggio e poi chiude in suo favore, 5-1.
5° game: Sinner continua a fare il suo, sempre molto centrato anche con le prime palle di servizio ma Kopriva prova a difendersi meglio di come ha fatto fin qui. Sul 30-30 Jannik ottiene il punto del 40-30 e arriva il 5-0 in appena 19 minuti, gara fino a questo momento a senso unico.
4° game: al servizio il ceco prova a fare qualcosa di diverso ma Jannik è ingiocabile, Kopriva fatica non molto (ancora due doppi falli, il ceco non sembra essere molto tranquillo in questo frangente) e arriva lo 0-40, tre palle break per Sinner che vola 4-0.
3° game: molto solido con la battuta, Sinner mostra grande sicurezza e padronanza in queste prime fasi della gara, sale rapidamente 40-0 grazie anche al primo ace e allunga 3-0.
2° game: al servizio adesso Kopriva, due doppi fallo per il ceco che lo portano sotto 15-40 e prime due palle break della gara per Sinner che concretizza velocemente, 2-0.
1° game: la gara inizia con Sinner al servizio e il primo punto con il marchio di fabbrica, il rovescio vincente in lungolinea. Il ceco si rifà sotto e si arriva subito al 40-40, game di "rodaggio". Dopo il vantaggio per Jannik arriva finalmente l'1-0.
Sinner in campo dalle 19
Iga Swiatek ha spazzato via la colombiana Arango in due set con il netto punteggio di 6-1, 6-2: intorno alle ore 19 italiane all'Arthur Ashe Stadium tocca a Sinner affrontare Kopriva. "Ci prepariamo nel miglior modo possibile, sono felice di tornare in campo e speriamo di vedere bel tennis", ha dichiarato Jannik poco prima di entrare in campo.