Us Open, Sinner in campo contro Kopriva: doppio break per Jannik | 5-1

È arrivato il giorno del debutto di Jannik Sinner: il numero uno del mondo inizia gli Us Open affrontando, per la prima volta, il tennista ceco Vit Kopriva.

L'ultima volta lo abbiamo visto provato e sofferente per un virus intestinale a Cincinnati ma l'altoatesino si è ormai ripreso da giorni e non vede l'ora di confrontarsi con gli avversari. Il Giornale segue in diretta l'evento raccontando le fasi salienti di ogni game e il punteggio in tempo reale.

La gara in diretta: 1° set 6° game: Kopriva al servizio per rimanere nel primo set, stavolta gioca un po' meglio, si porta 40-15 ma poi l'ennesimo doppio fallo e un nastro favorevole a Sinner portano il punteggio 40-40. Con un dritto il lungolinea il ceco si porta in vantaggio e poi chiude in suo favore, 5-1. 5° game: Sinner continua a fare il suo, sempre molto centrato anche con le prime palle di servizio ma Kopriva prova a difendersi meglio di come ha fatto fin qui. Sul 30-30 Jannik ottiene il punto del 40-30 e arriva il 5-0 in appena 19 minuti, gara fino a questo momento a senso unico. 4° game: al servizio il ceco prova a fare qualcosa di diverso ma Jannik è ingiocabile, Kopriva fatica non molto (ancora due doppi falli, il ceco non sembra essere molto tranquillo in questo frangente) e arriva lo 0-40, tre palle break per Sinner che vola 4-0. 3° game: molto solido con la battuta, Sinner mostra grande sicurezza e padronanza in queste prime fasi della gara, sale rapidamente 40-0 grazie anche al primo ace e allunga 3-0. 2° game: al servizio adesso Kopriva, due doppi fallo per il ceco che lo portano sotto 15-40 e prime due palle break della gara per Sinner che concretizza velocemente, 2-0. 1° game: la gara inizia con Sinner al servizio e il primo punto con il marchio di fabbrica, il rovescio vincente in lungolinea. Il ceco si rifà sotto e si arriva subito al 40-40, game di "rodaggio". Dopo il vantaggio per Jannik arriva finalmente l'1-0.