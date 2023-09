Us Open, Sinner contro Wawrinka per gli ottavi di finale: quando gioca e dove vederlo in tv

Ascolta ora: "Us Open, Sinner contro Wawrinka per gli ottavi di finale: quando gioca e dove vederlo in tv "

Jannik Sinner prosegue la sua corsa agli Us Open. Dopo aver vinto i primi due match, al primo turno contro Hanfmann e nel derby italiano contro Sonego, senza concedere nemmeno un set, il tennista altoatesino affronta Stan Wawrinka, attualmente numero 49 del ranking ATP. L'incontro è in programma sabato 2 settembre e avrà inizio orientativamente alle 19.30 (ore italiane). Il vincitore conquisterà un posto negli ottavi di finale e affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev e Grigor Dimitrov.

All-Star clash incoming Wawrinka and Sinner will meet for a 6th time! #USOpen pic.twitter.com/q224w5t5Ks — Tennis TV (@TennisTV) August 31, 2023

Quando gioca

Il match tra Sinner e Wawrinka è stato programmato sul Louis Armstrong Stadium come terzo incontro. Si inizia alle 17.00 (ore italiane) con i match Burel-Sabalenka e Samsonova-Keys. Poi sarà la volta della sfida tra l'azzurro e lo svizzero, che inizierà orientativamente alle 19.30 (ore italiane).

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su SuperTennis, (canale 64 del digitale terrestre). Sarà visibile anche sulla piattaforma Sky per gli abbonati, sul canale 212 per gli abbonati. La diretta streaming della partita invece si potrà seguire sul sito di Supertennis o l'app Supertennix, previo abbonamento (gratuito se si possiede la tessera FITP).

L'avversario

"Stan the Man" non ha bisogno di presentazioni. Svizzero, classe '85 è stato uno dei migliori tennisti dell'ultimo decennio subito dietro ai Fab Four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray). Al terzo posto in classifica come best ranking, ha vinto 16 tornei in carriera, di cui 3 Slam (Australian Open '14, Roland Garros '15, Us Open '16).

Il suo miglior colpo è il rovescio, secondo l'opinione comune il più bello ed efficace del circuito. Dopo vari infortuni, lo svizzero si sta esprimendo su buoni livelli. Nei primi due match ha battuto Nishioka (3-0) e Etchverry (3-1) con due ottime prestazioni e adesso proverà a fare lo sgambetto a Sinner.

I precedenti

Tra Sinner e Wawrinka ci sono già stati cinque precedenti, l'azzurro è in vantaggio 3-2. Il primo si giocò proprio sui campi di Flushing Meadows al primo turno nel 2019 (vinse Wawrinka 3-1). Poi nell'ottobre vinse ancora lo svizzero (6-3 6-2) in semifinale a Anversa. Dopo di cui tre vittorie consecutive di Sinner. La prima a Wimbledon 22 (3-1), le restanti due quest'anno a Rotterdam (6-1 6-3) e a Indian Wells (6-1 6-4).

Quote e pronostico

I bookmakers non hanno dubbi, Sinner parte nettamente favorito su Wawrinka. La vittoria dell'azzurro è quotata mediamente 1.14 dalle varie agenzie di scommesse. Il successo di Wawrinka è invece quotata 5.50 la posta. L'Over giochi 35.5 viene dato a 1.85. Per quanto riguarda il set betting 3-0 Sinner è a 1.98, 3-1 a 3.35, 3-2 a 6.25. Più invitanti le quote favore di Wawrinka: 3-0 a 20.46, 3-1 a 15.03 e 3-2 a 13.37.

Il pronostico è tutto per Sinner. Il livello di gioco espresso nei primi due turni da Jannik lascia pensare ad una vittoria agevole a suo favore. Resta comunque da non sottovalutare Wawrinka, che se in giornata può battere chiunque come dimostrato nella sua lunga e vincente carriera. Un fattore determinante potrebbe essere la durata del match. Chiaro che qualora si allungasse la partita sarebbe un bel problema per lo svizzero, a 38 anni compiuti, mantenere uno standard di gioco elevato.

Dove vedere gli Us Open

Dopo 34 anni di pay tv, gli Us Open tornano in chiaro per gli appassionati in Italia. Una novità targata SuperTennis, che si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiva. Basterà dunque sintonizzarsi sul canale 64 del digitale terrestre o 212 della piattaforma Sky per gustarsi lo spettacolo di Flushing Meadows.

Oltre che sul canale lineare, SuperTennis trasmetterà il torneo anche attraverso la tecnologia HbbTV che permetterà, ai possessori di Smart TV sul digitale terrestre, di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente, premendo il tasto verde del telecomando: in questo modo si aprirà una schermata mosaico nella quale lo spettatore – con l’ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potrà spostarsi per selezionare uno dei 3 campi, offerti quindi in aggiunta a quello contestualmente trasmesso in diretta sul canale lineare.

Per tutte le altre sfide c’è sempre SuperTenniX che coprirà live fino a 9 campi al giorno contemporaneamente. Sulla piattaforma di streaming (servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi.