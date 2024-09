Us Open, capolavoro Sinner: batte Medvedev in 4 set e vola in semifinale

Ascolta ora 00:00 00:00

Con un'altra gara da incorniciare ma di un livello ancora più elevato per la caratura dell'avversario che aveva di fronte, Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev in quattro set con il punteggio 6-2 1-6 6-1 6-4. Per la prima volta nella sua carriera l'azzurro si trova in semifinale a New York nell'ultimo torneo dello Slam di quest'anno. Venerdì si ritroverà di fronte il britannico Jack Draper che fino a questo momento non ha perso nemmeno un set. Una gara di altissimo livello quella giocata contro il russo che "vendica" la sconfitta di Wimbledon ai quarti di finale con l'azzurro che non era di certo in ottime condizioni fisiche come oggi.

Le parole di Sinner

Nella consueta intervista di rito a bordo campo al termine della gara, Sinner ha dichiarato di conoscere ormai molto bene il suo avversario e che si aspettava sarebbe stata una gara molto fisica." Tanti punti a rete? Lavoriamo molto su questo aspetto del gioco, so che devo migliorare molto, ho cercato di mescolare la tattica" . Alla domanda sul prossimo avversario, Draper, l'azzurro ha risposto così: " Ci conosciamo bene, siamo amici fuori dal campo, sarà dura perché sta giocando in modo incredibile, per il momento sono contento di essere in semifinale" . Riguardo il lavoro che fa con il suo team, ha spiegato che "l avoriamo tantissimo su questo aspetto del gioco. So che devo migliorare tanto e che occorre mischiare un pò la tattica ", riferendosi a quando va sotto rete.

La netta vittoria in quattro set

Avvio di gara nel primo set subito favorevole a Jannik che al terzo game strappa il servizio al russo prendendosi il primo break: la gara è subito molto intensa ed entra nel vivo ma il numero uno del mondo l'ha preparata molto bene e resiste anche a ottimi punti di Medvedev. La svolta nel settimo game quando strappa il secondo break (otto punti consecutivi), sale 5-2 e chiude 6-2 la prima frazione. Nel second set c'è l'unico passaggio a vuoto della gara con il moscovita bravissimo a reagire subito: arrivano così addirittura due break consecutivi che lo portano sul 4-0, un unico sussulto Sinner lo ha accorciando 5-1 ma è ormai troppo tardi, finisce 6-1 e gara nuovamente in equilibrio.

Terzo set capolavoro da parte dell'altoatesino: in pratica accade quanto vissuto poco prima ma a parti invertite con un doppio break di Sinner che non sbaglia nessun quindici, sale sul 4-0 e scappa. Sul proprio turno di servizio va 5-0, poi il russo accorcia ma non c'è nulla da fare, splendido 6-1.

Ilè un'altra meraviglia di Jannik che gioca splendidamente: dopo un iniziale equilibrio e il punteggio che indica 3-3 senza break, ecco che al settimo game c'è il momento chiave di tutta la gara con il break di Jannik per alcuni errori di Medvedev: 4-3 e la ghiotta occasione di salire 5-3 sul proprio turno di battuta. Il russo non molla, si va 5-4 ma il capolavoro si completa nel decimo game che consegna Sinner alla storia con il 6-4 che vale la semifinale.