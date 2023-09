Us Open, va fuori a sorpresa Alcaraz: la finale è Djokovic-Medvedev

Non ci sarà la finale più attesa agli Us Open. Saranno Novak Djokovic e Daniil Medvedev a sfidarsi nell'ultimo atto di Flushing Meadows. Finisce in semifinale la favola dell'americano Ben Shelton, grande sorpresa del torneo, che contro il serbo riesce a lottare solo nel terzo set. La grande sorpresa arriva nella seconda semifinale con il russo, capace di eliminare Carlos Alcaraz in quattro set.

Djokovic vs Shelton

Djokovic stacca il pass per la finale a Flushing Meadows per la decima volta in carriera. Tutto facile per il serbo che in semifinale ha battuto il giovane Ben Shelton, per la prima volta tra i migliori quattro in un Major, con il punteggio di 6-3, 6-2, 7-6 in due ore e 41 minuti.

Uno scontro generazionale per lunghi tratti a senso unico tra due tennisti diametralmente opposti, per esperienza e consistenza Mentre per Djokovic, infatti, era la 47ª semifinale Slam, per Shelton era appena la 44ª partita nel circuito. E la differenza in campo si è vista tutta. Shelton ha avuto una buona partenza nei primi cinque game, poi Djokovic ha dominato nei primi due set.

How Novak's win sounded on US Open radio pic.twitter.com/UAT9yIg1T9 — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2023

Il serbo era in controllo anche nel terzo parziale (avanti di un break e vicino al 4-1), quando ha accusato un passaggio a vuoto, annullando un set point e chiudendo soltanto al tie-break. Alla partita più importante della sua giovane carriera, Shelton si è dimostrato ancora acerbo (43 errori gratuti per lui), ma ha tutto per recitare un ruolo da protagonista nel circuito. Ora si consola con l'ingresso nella Top 20 mondiale.

Di contro Djokovic si conferma ingiocabile nelle semifinali Slam: sono 22 vittorie, infatti, nelle ultime 23 (unico ko con Thiem al Roland Garros 2019). Per lui sarà la 36ª finale Slam. Domenica il serbo andrà a caccia del 24° titolo in un Major, diventa anche il primo tennista a raggiungere almeno 10 finali in due dei quattro Slam (Australian Open e US Open). Da lunedì tornerà al numero uno del ranking ATP.

Alcaraz vs Medvedev

Lo sfidante di Djokovic sarà Daniil Medvedev, nel remake della finale del 2021, vinta dal russo in tre set con un triplo 6-4. Il numero 3 al mondo ha disputato uno dei suoi migliori match in carriera ed ha eliminato Carlos Alcaraz, ormai ex numero uno al mondo, in 3h19' col punteggio di 7-6 6-1 3-6 6-3.

Il primo set è molto equilibrato, Medvedev annulla due palle break nel quarto gioco. I due battagliano colpo su colpo fino ad arrivare al tie-break, dove il russo piazza il primo mini-break e vince 7-3. Alcaraz accusa il colpo e perde un po' di fiducia. Lo spagnolo affonda sul 3-0. Il russo domina in lungo e in largo, nel secondo set, che termina sul 6-1.

Daniil Medvedev clinched a spot in the US Open final for the third time.



How it sounded on US Open Radio pic.twitter.com/ySw7cTA1wH — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

Nel terzo arriva la reazione di Alcaraz, che riesce a scappare sul 3-1 ed inverte i ruoli, dominando gli scambi prolungati. I ritmi si alzano, lo spagnolo si porta 5-2 e chiude i giochi sul 6-3, riaprendo la partita. Ora si gioca alla pari. Medvedev fa il break e vola 4-2. Irreale l'ultimo game, dove Daniil cancella tre palle del contro-break approfittando di errori madornali di Alcaraz col dritto, ma spreca tre match-point prima di chiudere la sfida.

Saranno dunque Medvedev e Djokovic a giocarsi il titolo a Flushing Meadows. Per Daniil è la quinta finale Slam in carriera, la terza agli Us Open dopo il 2019 (ko con Nadal) e 2021 (vittoria con Djokovic che non riuscì a completare il Grande Slam). Tra i due sarà il 15° confronto: il bilancio è 9-5 per il serbo.