"Vittoria incredibile, complimenti". L'omaggio di Sinner agli azzurri della Coppa Davis

È stato il grande assente di questa competizione scatenando un vespaio di polemiche ma l'Italia del tennis è riuscita a vincere anche senza il suo numero uno: poco dopo la strepitosa vittoria della terza Coppa Davis, Jannik Sinner ha omaggiato i suoi compagni e amici con una Storia su Instagram.

Il post di Jannik

" Campioni del mondo. Complimenti per questa vittoria incredibile ": in questo modo il numero due del mondo e il numero uno del tennis italiano ha festeggiato con i suoi follower la conquista della Coppa Davis da parte dell'Italia. Il tennista di Sesto Pusteria ha rilanciato sul proprio profilo una "combo" con le immagini dei compagni di squadra che hanno conquistato la famosa "insalatiera d'argento" con le date delle vittorie azzurre: 1976, 2023, 2024, 2025.

Il tributo di Musetti

All'ultimo minuto è saltata anche la partecipazione di Lorenzo Musetti, numero due del tennis italiano e numero otto del ranking mondiale Atp a causa sia della stanchezza fisica dopo il tour de force per partecipare alle Atp Finals ma anche familiare. Ha però esultato, a distanza, con un video sul proprio account Instagram che mostra il punto decisivo messo a segno da Flavio Cobolli e scrive: " Che bravi, avete fatto la storiaaaa ", taggando tutti i partecipanti alla Davis 2025.

I complimenti di Alcaraz

Con la sportività che lo contraddistingue da sempre, pur con l'amaro in bocca ha fatto i complimenti agli azzurri dell'Italia di Volandri anche il numero uno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, che sperava in un esito diverso.

Congratulazioni all'Italia per un'altra Davis. Molto orgoglioso dei nostri. Molto grandi

Anche lui, per un problema muscolare rimediato alle Atp Finals, non ha potuto aiutare la sua nazionale. "", ha scritto su X.