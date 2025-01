Sinner, la prima volta contro Schoolkate: cosa sappiamo dell'avversario di Jannik

Ascolta ora 00:00 00:00

Archiviato il primo turno con la bella vittoria nei confronti del cileno Nicolas Jarry, per Jannik Sinner è nuovamente tempo di scendere in campo per la seconda gara dei suoi Australian Open di giovedì 16 gennaio alle ore 9 italiane (le 19 di Melbourne). Nelle prossime ore sfiderà un giovane australiano che è entrato nel torneo grazie a una wild card e si è saputo far valere nel primo turno sconfiggendo in quatto set il più quotato giapponese Daniel: stiamo parlando di Tristan Schoolkate, numero 173 del ranking Atp.

Chi è Schoolkate

Sicuramente acclamato dai tifosi di casa, il 23enne nato a Perth ha scalato via via le classifiche ma da giovanissimo era un raccattapalle: il suo best ranking l'ha ottenuto nel settembre del 2024 arrivando alla posizione numero 169 ma non per questa ragione dovrà essere sottovalutato da Sinner. Tra i due non esistono precedenti: una delle curiosità che riguarda Schoolkate risale al 2019 quando, ancora nella categoria juniores, aveva il sogno di partecipare a Wimbledon ma non abbastanza soldi per poter partecipare al torneo inglese. Per questa ragione aprì una raccolta fondi online riuscendo a raccogliere 10mila dollari e volare a Londra.

" Ciao! Mi chiamo Tristan Schoolkate e sono un tennista di 17 anni di Perth, Australia Occidentale. Attualmente sono tra i primi 75 juniores al mondo - scrisse in un post all'epoca. - ed è stato il mio sogno fin da quando ho preso in mano per la prima volta una racchetta per giocare sull'erba a Wimbledon ". Anche se non ha mai (per adesso) fatto parte dell'elite mondiale del tennis, gioca da quando è molto piccolo (tenne in mano la prima racchetta a 4 anni) e il padre è un maestro di questo sport.

Le parole su Sinner

Intervistato dai microfoni di SkySport, Schoolkate si è detto felice di poter competere contro Jannik Sinner. " Non succede spesso di giocare contro il numero 1 del mondo. Non vedo l'ora di affrontarlo. Probabilmente ci metteranno sulla Rod Laver Arena, è una bella esperienza per chiunque. Scenderò in campo e proverò a fare del mio meglio per cercare di ottenere un buon risultato. Non ho niente da perdere, l'ho visto giocare tante volte ma lui non mi conosce, può essere un vantaggio per me. Dovrò scendere in campo e provare i miei colpi migliori, poi vediamo cosa succede ".

Quando e dove seguire l'incontro

Per gli appassionati, stavolta, è esclusa la levataccia come in occasione della prima gara:

l'inizio del match avverrà non prima delle ore 9 del mattino in Italia. La gara sarà trasmessa da Eurosport per gli abbonati di Sky e Dazn così come su Discovery+. In streaming si potrà segurire tramite Sky Go e su Now Tv.