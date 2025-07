Wimbledon, delusione Paolini: l'azzurra eliminata a sorpresa al secondo turno

Jasmine Paolini esce a sorpresa al secondo turno di Wimbledon, dove era arrivata in finale lo scorso anno. La tennista toscana è stata battuta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova (numero 80 del Ranking Wta) con il punteggio di 4-6 6-4 6-4.

Una sconfitta inattesa per la numero cinque al mondo, una delle favorite della vigilia, nel tabellone femminile, ma che aveva già faticato all'esordio contro la lettone Sevastova. Tanti i rimpianti per l'azzurra che sembrava aver messo il match sui suoi binari preferiti, prima di subire la rimonta della Rakhimova, sembrata a dispetto della classifica particolarmente a suo agio sull'erba londinese. Pesano nel computo del match i 40 errori gratuiti commessi dalla Paolini che dopo il primo set ha abbassato il ritmo e non è riuscita a trovare continuità dal lato del dritto.

La campionessa in doppio a Parigi 2024, infatti, parte bene portandosi sul 3-1, annulla tre palle break in favore della russa ed è brava a trovare sul 5-4 il controbreak dopo aver perso il servizio. Sull'1-0, Paolini ha una grande occasione nel secondo game del secondo parziale: ben quattro chance di salire sul 2-0 e avvicinarsi al passaggio del turno, ma Rakhimova, con grande coraggio le annulla e successivamente si prende il break: tutto in parità, si va al terzo set. Qui, però, Paolini comincia a perdere certezze: perde subito il servizio e non riesce più a recuperare. La russa mette il pilota automatico e praticamente non sbaglia più nulla. Trema un po' sul 5-4 ma al quarto match point porta a casa la partita.

Alla Paolini non resta che concentrarsi sul torneo di doppio. Insieme con Sara Errani affronterà domani la coppia Bucsa-Kato. Con questa sconfitta perderà 1.230 punti della finale dello scorso anno. L'azzurra virtualmente è scesa all'ottavo posto: la permanenza in top 10 non sembra in questo momento a rischio, ma Jasmine può essere scavalcata da alcune giocatrici ancora in corsa a Wimbledon, su tutte le americane Amanda Anisimova ed Emma Navarro.

La sorpresa della giornata la regala Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio batte il ceco Jiri Lehecka (25) con il punteggio di 7-6(4) 6-1 7-5. È la sua prima vittoria su un Top 30 in un major oltre che il suo miglior risultato in uno Slam. Arriva infatti per la prima volta al terzo turno, dove affronterà un altro mancino, l'inglese Cameron Norrie, vincitore a sorpresa sull'americano Tiafoe.

Nel tabellone femminile restano in gioco: Elisabetta Cocciaretto in campo sempre domani contro l'americana Volynets (98) e Lucia Bronzetti, che avrà la sfida proibitiva contro la russa Mirra Andreeva (7). Torna in campo domani anche Jannik Sinner.

Il numero uno al mondo giocherà il terzo match sul campo centrale e non dovrebbe avere problemi contro l'australiano Vukic. Sugli altri match, incontri alla portata per Flavio Cobolli contro la wild card inglese Pinnington Jones e Lorenzo Sonego contro il qualificato georgiano Basilashvili.