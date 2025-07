Wimbledon, monumentale Cobolli: batte Cilic e vola ai quarti per la prima volta

Una prestazione maiuscola, solida, superba come il torneo che ha giocato fin qui: Flavio Cobolli approda per la prima volta nella sua carriera ai quarti di finale dello Slam più importante di tutti, Wimbledon, imponendosi contro il croato Marin Cilic con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-7, 7-6 dopo tre ore e 25 minuti di gara. Ai quarti di finale, l'azzurro se la vedrà contro il vincitore della sfida tra Alex De Minaur e Novak Djokovic. Un risultato magnifico e magistrale, la personalità in campo di Flavio è stata da top ten del tennis mondiale: si è vista un'enorme preparazione mentale ma soprattutto fisica da parte di Cobolli che ha compiuto il grande salto nell'elite di questo sport.

Le parole del vincitore

" Ho sempre sognato di essere qui a giocare questo torneo, ho cominciato a giocare a tennis per partite come queste. C'è tutta la mia famiglia qui. È un momento che non dimenticherò mai, adesso giocherò sul grande campo nei quarti di finale ", ha dichiarato Cobolli al termine della gara. " Ho pensato al mio gioco, cercavo di essere aggressivo su ogni punto ", ha aggiunto. " È stato un match incredibile, Marin è una leggenda del nostro sport. Io ero concentrato e solido, è stata una grande partita. Ora sono un pò stanco - ha ammesso - Vado a riposarmi in vista del prossimo match ".

La vittoria in 4 set di Cobolli

Nel primo set si parte subito forte con molto equilibrio tra i due protagonisti in campo fino al quinto game, decisivo, dove il 23enne di Firenze strappa il break a Cilic salendo 3-2 e confermando il punto sul proprio turno di servizio, 4-2. Il croato prova a tenere ma è Cobolli a chiudere molto bene la prima frazione di gioco 6-4 giocando benissimo con servizio e dritto. Il secondo set per certi versi è simile al primo ma stavolta il break dell'azzurro arriva al settimo game sul punteggio che in quel momento era di 3-3: la magia è stato recuperare 40-0 all'avversario inanellando cinque punti consecutivi che lo hanno portato 4-3 e successivamente 5-3 sul proprio servizio. Anche in questo caso il set termina 6-4 grazie a un'ottima gara, sempre centrato e concentrato.

Il terzo set vede ancora molto equilibrio in avvio: non ci sono break fino al 3-3, Cobolli gioca sempre alla grande anche con le seconde di servizio e strappa applausi con alcune palle corte e serve and volley. Gara sul filo del rasoio anche successivamente: 4-3 di Cilic sul proprio servizio, Flavio reagisce con un turno di battuta che pareggia i conti (4-4), il croato adesso sbaglia meno e sale 5-4 ma il nostro Flavio è sempre molto efficace in battuta con un game perfetto, 5-5. Poi, però, il croato si dimostra più concreto nei momenti decisivi e sul tie-break inevitabile che arriva vince 7-4, gara riaperta.

Il quarto set sembrava essersi messo male sul 3-3 con Cobolli a subire il break, Cilic avanti 4-3 ma è stato bravissimo a non disunirsi e rimediare immediatamente pareggiando il punteggio.

Una gara giocata punto a punto non poteva che concludersi con un altro tie-break ma stavolta Flavio è stato eccezionale a procurarsi tre match point sul 6-3 e chiudere alla grande tra gli applausi del pubblico e le lacrime di gioia del padre e del fratello.