Wimbledon, recupero lampo di Djokovic, che avvisa i rivali: "Il ginocchio sta bene"

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sono avvisati: per la corsa al terzo Slam della stagione ci sarà anche Novak Djokovic. Il serbo, alla ricerca del suo ottavo titolo a Wimbledon per agganciare Roger Federer, si è detto fiducioso circa le sue condizioni di salute e sul recupero dall'infortunio patito durante il Roland Garros. A sole tre settimane dall'operazione al menisco del ginocchio destro, pertanto, il numero due al mondo è pronto a competere sui mitici campi dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra.

"Il ginocchio ha risposto bene, non ho avuto nessuna ricaduta. Perché, dunque, non darmi una possibilità?" , spiega Djokovic nella conferenza stampa della vigilia durante il "Media Day". L'arrivo a Londra è avvenuto la scorsa domenica 23 giugno, e da allora il tennista serbo si è misurato con alcuni colleghi per verificare il livello del suo recupero. "È stata una settimana molto buona di allenamenti" , precisa Nole, "soprattutto negli ultimi tre giorni mi sono allenato intensamente giocando punti e set con Sinner, con Frances Tiafoe, ieri con Medvedev, poi una doppia sessione con Emil Ruusuvuori, e oggi con Rune" . Non si è trattato di semplici scambi, ma di un test probante. "Abbiamo giocato ad alta intensità, ci sono state molte situazioni in cui il ginocchio è stato messo alla prova, come i cambi di direzione. Ed è andata molto bene finora".

Ecco quindi spiegato perchè l'ex numero uno del ranking Atp ha deciso di non cancellarsi dal tabellone: l'esordio contro il qualificato ceco Vit Kopriva è in programma per il prossimo martedì 2 luglio. L'obiettivo non è certo quello di fare una gita a Londra o di superare qualche turno, ma vincere il suo ottavo trofeo a Wimbledon per arricchire la pagina dei suoi record. Aggancerebbe così Roger Federer in vetta all'albo d'oro dei Championships, raggiungerebbe il 25esimo Slam lasciandosi alle spalle Margaret Court e diventando il più vincente della storia tra uomini e donne, sarebbe il più "vecchio" campione nell'era Open e il primo a trionfare sui prati dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club per più di una volta da Over 35.

"Ovviamente quando il torneo inizierà, avrò più sensazioni e più feedback su come il ginocchio potrà reagire in partite al meglio dei cinque set" , spiega ancora Djokovic. "Quando mi sono infortunato al Roland Garros ho preso subito la decisione di operarmi, con molti dubbi sulla mia partecipazione a Wimbledon" . Poi il confronto con alcuni colleghi con alle spalle infortuni simili, a partire da Taylor Fritz, lo ha spinto a tentare. "Mi ha detto che 21 giorni dopo era in campo a Wimbledon" , spiega Nole . "Anche Stan Wawrinka e Lindsay Vonn hanno condiviso le loro esperienze. Mi hanno dato fiducia, mi hanno convinto che avrei potuto giocare Wimbledon se la riabilitazione fosse andata bene e se il ginocchio avesse risposto bene".

"Ho 37 anni, forse dovrei rischiare meno e prepararmi per le Olimpiadi" , considera Djokovic, "ma ho un incredibile desiderio di giocare, semplicemente di competere. Soprattutto qui a Wimbledon, un torneo da sogno fin da quando ero bambino" .

"Se scendo in campo è per il titolo"

"e gli ultimi tre giorni mi hanno dato abbastanza ottimismo, mi hanno fatto capire che nelle prossime settimane posso competere al livello più alto".

