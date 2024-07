Wimbledon, Sinner contro Medvedev per la semifinale: 2-3 | Diretta

È la prima sfida sull'erba ma già il dodicesimo confronto tra i due: Jannik Sinner e Daniil Medvedev si conoscono molto bene con l'azzurro che ha iniziato un bel filotto di vittorie (cinque di seguito) contro il russo l'ultima delle quali sul cemento del Masters 1000 di Miami dove gli ha lasciato soltanto tre game in due set. Gara ben diversa quella di oggi: la superficie è diversa ed entrambi arrivano in un ottimo stato di forma. Il moscovita ha poi beneficiato del ritiro di Grigor Dimitrov ai quarti di finale sprecando molte meno energie dal momento che la gara è finita sul 5-5 al primo set. Il vincitore di questa sfida affronterà in semifinale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e l'americano Tommy Paul.

5° game, il gioco entra nel vivo con scambi prolungati tra i due: con dritto e rovescio vincente Medvedev sale 40-15, uno schiaffo al volo di Jannik accorcia (40-30) ma poi ha la meglio il russo, 3-2.

4° game, Sinner ricalca le orme di prima del russo, va agevolmente sul 40-0 e poi chiude, 2-2.

3° game, molto solido il russo in battuta, si gioca poco: 40-0 e 2-1.

2° game, è il turno di Jannik: con un ace determinante l'azzurro va sul 40-30 dopo un po' di difficoltà nelle primissime fasi del game, poi un gran servizio vincente, 1-1.

1° game, si parte con il servizio del russo: da 0-30 Medvedev sale 40-30 ma poi un altro errore gli costa la parità. Alla fine tiene il turno di battuta, 1-0.

giocatori sono scesi campo alle 14.30 ora italiana per il consueto breve riscaldamento con la gara che inizierà pochi minuti dopo. Al sorteggio, Sinner ha deciso di iniziare con la risposta, sarà Medvedev a battere per primo.

