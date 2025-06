Wimbledon, sorteggiati i tabelloni: Sinner contro Nardi, subito derby italiano

Non è stato benevolo il sorteggio del tabellone principale di Wimbledon: il numero uno del mondo, Jannik Sinner, affronterà al primo turno il connazionale Luca Nardi, numero 95 del ranking Atp. Subito un derby italiano nel tempio del tennis che significa, inevitabilmente, l'eliminazione di uno dei due. È la prima volta che l'altoatesino e il 21enne di Pesaro si affrontano nella loro carriera, non ci sono ancora precedenti tra i due. Sorteggio negativo anche per Fabio Fognini che affronterà al primo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz: sarà la gara che aprirà il torneo il 30 giugno, Jannik debutterà invece il 1° luglio.

Ipotesi derby anche ai quarti

In base alla composizione del tabellone maschine, Jannik Sinner (favorito nella sfida azzurra) potrebbe ritrovare al secondo turno uno tra Vukic e Tseng; al terzo turno se la potrebbe vedere contro uno tra Shapovalov o Martinez, agli ottavi di finale contro Paul o Dimitrov. Attenzione perché ai quarti di finale si potrebbe profilare un nuovo derby, questa volta Sinner-Musetti. Soltanto in semifinale il numero uno del mondo potrebbee ritrovare uno tra Djokovic, Draper, Mensik e de Minaur, in finale uno tra Alcaraz, Zverev o Rune.

Gli altri azzurri

Per quanto riguarda le gare degli altri italiani presenti nel tabellone maschile principale di Wimbledon, Lorenzo Musetti se la vedrà contro il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvi, Lorenzo Sonego-Jaime Faria, Flavio Cobolli-Beibit Zhukayev, Matteo Arnaldi-Botic Van de Zandschulp, Luciano Darderi-Roman Safiullin, Giulio Zeppieri-Shintaro Mochizuki-, Matteo Berrettini-Kamil Majchrzak e Mattia Bellucci-Oliver Crawford.

Il sorteggio delle italiane

Prima del tabellone maschile, ha avuto luogo il sorteggio di quello femminile: Jasmine Paolini debutterà contro Anastasija Sevastova, numero 402 nel ranking Wta. La tennista azzurra si trova nella parte del tabellone di Aryna Sabalenka.

Luciase la vedrà contro la Teichmann, poco fortunata Elisabettache si scontrerà contro l'americana Pegula numero 3 del ranking Wta.

Dove vedere le gare in tv

Gli appassionati di questo sport e i tifosi di Sinner e del nutrito gruppo di azzurri presente a Wimbledon potranno vedere le gare sui canali Sky Sport dedicati ma anche in streaming su Now Tv.