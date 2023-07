Wimbledon, tutto facile per Sinner all'esordio: l'azzurro approda al 2° turno

Esordio vincente per Jannik Sinner al primo turno di Wimbledon. Il tennista altoatesino ha battuto agevolmente l'argentino Juan Manuel Cerundolo (n.111 ATP), fratello minore del più famoso Francisco, vincitore la settimana scorsa del torneo di Eastbourne.

Parte subito forte Jannik e con due break consecutivi vola subito sul 3-0. L'allievo di Vagnozzi e Cahill gioca con grande concentrazione e concede davvero pochissimi errori al suo avversario. Avanti nel punteggio Sinner prova molte variazioni di gioco, come discese a rete e palle corte improvvise. Soffre tremendamente invece Cerundolo, l'impatto col centrale, per la prima volta in carriera nel main draw di Wimbledon e con poca attitudine ai campi in erba. Il primo set finisce con un rapido 6-2. Nel secondo set l'argentino prova a scuotersi con le sue traiettorie mancine ma al terzo gioco perde ancora il servizio.

L'azzurro spinge sull'acceleratore e con facilità si porta sul 4-1 "pesante". Poi senza problemi chiude il secondo parziale 6-2. Avanti 2-0 Sinner annulla due palle a inizio terzo set, grazie a quattro punti consecutivi. Cerundolo sembra essere entrato finalmente in partita ma l'illusione dura poco. Al quinto game arriva il break per l'altoatesino. Sinner mette le mani sul match e con tre giochi consecutivi mette il sigillo all'esordio con un triplice 6-2. Al secondo turno affronterà un altro argentino, il folletto Diego Schwartzman, bravo a superare in tre set il serbo Kecmanovic.

Sinner swiftly into 2R.@janniksin drops just six games as he beats Juan Manuel Cerundolo 6-2, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/2yy0HdfoID — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2023

Vince anche Musetti

Primo turno senza problemi per Lorenzo Musetti. Il n.2 azzurro e 16° giocatore del mondo ha superato il tre set col punteggio di 6-3 6-1 7-5 il peruviano Juan Pablo Varillas. In apertura, Musetti mette subito le cose in chiaro, sfruttando la terza palla break a disposizione e volando immediatamente sul 3-0: un vantaggio che gli vale il 6-3 al termine del primo parziale. Nel secondo set l'azzurro sale subito sul 2-0 per poi vincere quattro game di fila e chiudere sul 6-1.

Nel terzo, arriva qualche sbavatura: prima annulla due palle break, poi si porta sul 3-1, ma perde per la prima volta il turno in battuta nel settimo game, con Varillas che ne approfitta e pareggia sul 4-4. Proprio quando il tie-break sembra inevitabile, Musetti strappa nuovamente il servizio, chiudendo il terzo set per 7-5. Per lui si aprono così le porte del secondo turno: sfiderà lo spagnolo Jaume Munar, vincitore a sorpresa su John Isner in 4 set. Una sfida di sicuro alla sua portata.

PRIMA VITTORIA IN CARRIERA A WIMBLEDON PER MUSETTI



Lorenzo supera in tre set, senza particolare affanno, Varillas e avanza sull'erba dell'All England Club #Wimbledon | #EurosportTENNIS pic.twitter.com/7f06N1Cezt — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 3, 2023

In campo femminile Martina Trevisan cede (6-3 6-1) alla spagnola Sorribes Tormo. Rinviati a domani i match Cocciaretto-Osorio e Kontaveit-Stefanini. Martedì è anche la giornata del derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Scendono in campo anche Matteo Arnaldi contro lo spagnolo Carballes Baena e Marco Cecchinato contro il cileno Nicolas Jarry.