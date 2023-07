Al via Wimbledon: le date, il montepremi, gli italiani in campo e dove vederlo in tv

Finalmente si alza il sipario su Wimbledon, il terzo Grande Slam dell'anno, di sicuro il più affascinante e atteso. Sull'erba dell'All England Club, si riparte dal trionfo di Novak Djokovic, che con sette successi attacca il record di Roger Federer, in testa all'albo d'oro con otto vittorie. Dopo l'anomalo 2022, in cui si è giocato senza l'assegnazione di punti e senza gli atleti russi e bielorussi a causa della Guerra in Ucraina, si torna a giocare regolarmente e come ogni anno lo spettacolo e le emozioni saranno assicurate.

Date e montepremi

Si comincia lunedì 3 luglio, per terminare domenica 16 luglio con la finale maschile. Sabato 15, invece, è in programma la finale femminile. Come nel 2022, niente più Manic Monday, con gli ottavi che saranno divisi tra domenica e lunedì. Su tutti i campi esterni si comincerà alle 12 italiane, mentre sul Centrale il gioco inizierà alle 14.30. Per l'edizione 2023, gli organizzatori hanno annunciato il montepremi record di 44.700.000 sterline, oltre 52 milioni di euro. Previsto un incremento dell'11,2% rispetto all'edizione del 2022 e addirittura del 17,1% rispetto al torneo pre-pandemia del 2019. I campioni e i finalisti del singolare femminile e maschile riceveranno rispettivamente 2.350.000 e 1.175.000 sterline. Il primo turno vale 55mila sterline.

Il tabellone

Carlos Alcaraz si presenta ai Championships da numero 1 del mondo e prima testa di serie. Lo spagnolo giocherà martedì come tutta la parte alta del main draw, contro il francese Jeremy Chardy e potrebbe trovare nei quarti il danese Holger Rune.

Ma nel suo quarto ci sono anche l'australiano Alex De Minaur, sconfitto in finale al Queen's, oppure il sempre temibile Alexander Zverev. Nell'altro quarto della parte alta, si potrebbero incrociare Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas, entrambi non hanno mai superato gli ottavi a Wimbledon. Agli ottavi il russo dovrebbe trovare l'americano Tommy Paul mentre il greco sfiderà con ogni probabilità l'inglese Cameron Norrie.

Nella parte bassa, che giocherà lunedì, il primo quarto è presidiato da Jannik Sinner, che ha un possibile ottavo contro Taylor Fritz, e Casper Ruud, opposto invece al croato Borna Coric. La testa di serie numero 2 è Novak Djokovic che, aprirà il programma del Centrale lunedì, contro l'argentino Pedro Cachin. Agli ottavi si profila la sfida contro Lorenzo Musetti mentre ai quarti il vincente tra Rublev e Auger-Aliassime.

I possibili ottavi

[1] Carlos Alcaraz (ESP) vs [15] Alex De Minaur (AUS)

[10] Frances Tiafoe (USA) vs [6] Holger Rune (DEN)

[3] Daniil Medvedev vs [16] Tommy Paul (USA)

[12] Cameron Norrie (GBR) v [5] Stefanos Tsitsipas (GRE)

[8] Jannik Sinner (ITA) vs [9] Taylor Fritz (USA)

[13] Borna Coric (CRO) vs [4] Casper Ruud (NOR)

[7] Andrey Rublev (RUS) vs [11] Felix Auger-Aliassime (CAN)

[14] Lorenzo Musetti (ITA) vs [2] Novak Djokovic (SRB)

Gli italiani in campo

Saranno 6 gli italiani protagonisti sull'erba inglese. Subito un derby in programma, con Matteo Berrettini, che vive il momento più difficile della carriera, contro Lorenzo Sonego (nel recente precedente a Stoccarda, ha vinto nettamente il torinese).

Entrambi sono nella parte alta del tabellone (lo stesso di Alcaraz, possibile avversario agli ottavi) e chi passa se la vedrà probabilmente contro l'australiano De Minaur. Prima dello spagnolo possibile l'incontro con Zverev al terzo turno. Per quanto riguarda gli altri azzurri, il l terraiolo Marco Cecchinato ha pochissime chance contro il cileno Nicolas Jarry, mentre il qualificato Matteo Arnaldi ha un'occasione ghiotta contro lo spagnolo Carballes Baena: se si qualifica troverebbe Rune al turno successivo.



Nella parte bassa del tabellone Sinner (testa di serie n.8) affronterà l'argentino Cerundolo, fratello minore del più conosciuto Francisco. In caso di terzo turno ci sarà forse Evans, agli ottavi probabile sfida a Fritz e ai quarti potrebbe incrociare Ruud. Più tosto il sorteggio di Musetti (teste di serie n.14), vincente all'esordio contro Varillas: per lui si prospetta un secondo turno contro John Isner, un terzo contro Hurkacz, mentre agli ottavi probabile il match contro Djokovic.

Sorteggio agrodolce anche per le donne italiane. Martina Trevisan esordirà contro la spagnola Sorribes Tormo, turno successivo probabilmente contro Swiatek. Elisabetta Cocciaretto affronterà Osorio e nel 2° turno la vincente di Masarova-Sherif, mentre Lucrezia Stefanini incrocierà l'estone Kontaveit, al suo ultimo torneo in carriera. Nella parte bassa sfortunatissima Jasmine Paolini che se la vedrà subito contro Kvitova, due volte vincitrice del torneo. È andata meglio a Camila Giorgi, impegnata contro Gracheva: al 2° turno probabile sfida a Sabalenka. Lucia Bronzetti giocherà contro Cristian, Sara Errani esordirà contro Brengle.

Dove vedere Wimbledon in tv

Dal 3 al 16 luglio il torneo, nove canali dedicati all'evento, oltre 400 ore di programmazione live e la diretta di tutti gli incontri degli italiani. È questa la copertura che Sky Sport garantirà per Wimbledon, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

La copertura sui canali Sky

6 canali Sky Sport , dal 251 al 256, saranno nominati Wimbledon 1, Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate)

, dal 251 al 256, saranno nominati Wimbledon 1, Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6 e saranno canali verticali dedicati ai campi principali (Campo Centrale, Campo n.1, Campo n.2, e gli altri da definire in base al programma delle giornate) Sky Sport Tennis , nella nuova numerazione al canale 203, sarà il canale guida dell’evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati, fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Tennis farà da “punto di riferimento” per non perdere nulla del torneo, dando indicazioni – anche attraverso pop-up grafici – su tutto ciò che starà succedendo sui canali dedicati

, nella nuova numerazione al canale 203, sarà il canale guida dell’evento, con i match più importanti e con gli studi dedicati, fino a quello conclusivo di fine giornata. Sky Sport Tennis farà da “punto di riferimento” per non perdere nulla del torneo, dando indicazioni – anche attraverso pop-up grafici – su tutto ciò che starà succedendo sui canali dedicati Sky Sport Summer , al canale 201, sarà largamente dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale

, al canale 201, sarà largamente dedicato a Wimbledon per tutte e due le settimane del torneo e trasmetterà gli incontri del Campo Centrale Sky Sport Arena trasmetterà in diretta la seconda partita più importante del momento.

trasmetterà in diretta la seconda partita più importante del momento. E non è tutto, perché grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon.

(accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea, scegliendo tra i canali che trasmettono Wimbledon. Interviste, commenti, notizie, aggiornamenti in tempo reale e tanto altro anche su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky (#SkyTennis), tramite l’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura completa del torneo con fotogallery, video, highlights, i top colpi, gli approfondimenti sui match più importanti e tanto altro.

La squadra di Sky

Elena Pero e Paolo Bertolucci saranno le "prime voci" e, insieme a Luca Boschetto, commenteranno da Londra i match del Campo Centrale. La "squadra tennis" di Sky sarà completata da Paolo Aghemo, Gaia Brunelli, Paolo Ciarravano, Alessandro Lupi, Dario Massara, Pietro Nicolodi, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Renzoni, Dalila Setti, Fabio Tavelli e Federico Zancan alle telecronache, mentre al commento si alterneranno Laura Golarsa, Raffaella Reggi, Stefano Pescosolido, Laura Garrone, Diego Nargiso, Marco Crugnola, Fabio Colangelo e Nicolò Cotto.

Inoltre tutti i giorni, prima e dopo la chiusura di ogni giornata, alle 14.15 e alle 22, appuntamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24 con Studio Wimbledon, condotto da Eleonora Cottarelli, per il resoconto delle partite del giorno, le news, i commenti e le curiosità con Ivan Ljubicic, Filippo Volandri, Paolo Lorenzi e Stefano Meloccaro in collegamento da Londra.