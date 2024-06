Attentati come a Mosca: l'Euro 2024 nel mirino dell'Isis-K

Ascolta ora 00:00 00:00

L’allerta attentati è tornata anche in Germania. Secondo quanto dichiarato dalle autorità tedesche durante la presentazione del rapporto 2023 dell’Ufficio per la protezione della Costituzione (Bfv), vi è il rischio che nella Repubblica federale si verifichino attacchi simili a quello della Crocus Hall di Mosca, avvenuto nel marzo scorso.

" L'Europa, e con essa la Germania, sono nel mirino delle organizzazioni jihadiste, in particolare dell'Isis e dell'Isis-K ", ha affermato il ministro dell’Interno Nancy Faeser. " Uno scenario possibile è un attacco coordinato su larga scala, del tipo che abbiamo visto di recente a Mosca ", ha aggiunto il direttore del Bfv Thomas Haldenwang sottolineando che l’Isis-K, la branca dello Stato islamico con sede in Afghanistan, “ è certamente il gruppo più pericoloso ”. La situazione in Germania è particolarmente delicata visto che il Paese sta ospitando gli Europei di calcio, un evento che secondo i funzionari di Berlino potrebbe costituire un obiettivo per i terroristi islamici. L’organo di propaganda dell’Isis-K Voice of Khorasan ha pubblicato un collage di immagini che mostra un suo affiliato con un fucile d’assalto in uno stadio, accompagnato dalle parole “ Spara l’ultimo gol! ”.

Haldenwang ha dichiarato che lo Stato islamico è riuscito a far arrivare i propri uomini in Europa occidentale “ sotto la copertura dell’esodo dei rifugiati dall’Ucraina ”. Il direttore dell’intelligence interna tedesca ha anche affermato che il gruppo islamista ha postato molti video di propaganda che invitavano i suoi sostenitori a colpire i soft taget nel Vecchio Continente, come avvenuto nel 2015 a Parigi e a Bruxelles nell’anno seguente. " È il genere di cose che l'Isis-K sogna ", ha spiegato Haldenwang, sottolineando che i "lupi solitari" come l'uomo di 25 anni proveniente dall'Afghanistan che ha ucciso un poliziotto e ferito altre cinque persone in un attacco con coltello a Mannheim continuano a essere una delle maggiori minacce alla sicurezza pubblica.

Secondo la Bfv, il gruppo terroristico ha iniziato a puntare sempre di più sugli attacchi “ contro gli infedeli in Occidente ” per sottolineare la propria importanza all’interno della struttura dello Stato islamico. Nel luglio scorso, la polizia tedesca ha arrestato sette persone sospettate di essere membri dell’Isis-K. Stando al rapporto dell’intelligence, provenivano tutti dall’Asia centrale ed erano entrate in Germania dall’Ucraina all’inizio dell’invasione russa. Gli arrestati, inoltre, avevano già pianificato attacchi, identificato potenziali obiettivi e cercato di procurarsi armi. Ad inizio giugno, invece, è stato fermato un cittadino tedesco-marocchino-placco, identificato come Soufian T.

